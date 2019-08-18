HABER

Afganistan'da düğün salonundaki patlamada 63 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 18.08.2019 11:40 | Son Güncelleme

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün gece bir düğünde düzenlenen intihar saldırısında aralarında kadın ve çocukların olduğu 63 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'da düğün salonundaki patlamada 63 kişi hayatını kaybetti

Afganistan Hükümet Sözcüsü Feruz Beşari, başkent Kabil'in 6. güvenlik bölgesindeki düğün salonu Kasri Dubai'de düzenlenen intihar saldırısında 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 182 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yerel saatle 22.40'ta gerçekleşen saldırıda, intihar bombacısının, üzerindeki düzeneği müzisyenlerin bulunduğu, çocukların ve düğüne katılanların eğlendiği sahneye yakın bölümde patlattığı belirtildi.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sadık Sıddıki, Twitter'da yayımladığı mesajda, terör saldırısını kınarken "Kabil'de düğün salonunda düzenlenen intihar saldırısı hepimizi derinden üzdü. Bu, halkımıza karşı işlenmiş menfur bir suçtur. Bir insanı eğitip, git kendini bir düğünde patlat demek nasıl mümkün olabilir?" ifadelerini kullandı.

Başkent Kabil'de Şii hazara topluluğunun yoğun yaşadığı batı kesiminde düzenlenen saldırı, Afganistan'da bu yılın başından beri gerçekleştirilen en kanlı terör saldırısı oldu.

Terör saldırısını henüz hiçbir grup üstlenmezken, terör örgütü Taliban da saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı.

Düğün salonunun olduğu caddede 7 Ağustos'ta meydanda bulunan güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, 14 kişi ölmüş, çevrede bulunan çoğu sivil 145 kişi yaralanmıştı.

Terör saldırılarının Afganistan'da son dönemde ABD ile Taliban arasında, ülkede kalıcı bir barışa ulaşmak üzere barış görüşmelerinin yürütüldüğü bir dönemde yapılması dikkati çekiyor.

Amerikalı yetkililer ile Taliban temsilcileri arasında sürdürülen görüşmelerde tarafların Afganistan'da 18 yıldır süren çatışmaları durdurmak üzere anlaşmaya yakın olduğu, hatta bu ay başında sonuçlanması beklenen anlaşmanın yalnızca teknik detaylarının şekillendirilmeye çalışıldığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"
Afganistan’da çifte saldırı: 73 ölüAfganistan’da çifte saldırı: 73 ölü
'Arakanlı Çocuk ve Genç Mültecilerin Geleceği Tehlikede''Arakanlı Çocuk ve Genç Mültecilerin Geleceği Tehlikede'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan patlama

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Galatasaray'da istifa depremi

Galatasaray'da istifa depremi

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bukadar vahşetten kaçmamak intihar olur.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afganistan'da düğün salonunda patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ülkeyi sarsan patlama! Düğün kan gölüne döndü!

Son dakika: Sudan'da Anayasal Bildiri anlaşması imzalandı

Kriz sona erdi! İmzalar atıldı

Son dakika: ABD'den 'güvenli bölge' açıklaması

ABD'den flaş 'güvenli bölge' açıklaması

Trump'tan Cammu Keşmir için diyalog çağrısı

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Kıbrıs'ta 'Maraş' gerilimi!

'Maraş' gerilimi: Hayal aleminden çıkın

Milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'ın ölüm sebebi belli oldu

Milyarder iş adamı Epstein'ın ölüm sebebi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.