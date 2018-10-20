HABER

Afganistan'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 20.10.2018 16:14 | Son Güncelleme

Afganistan'ın başkenti Kabil'de canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Afganistan'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERBu ünlülerin aşk yaşadığına inanamayacaksınızBu ünlülerin aşk yaşadığına inanamayacaksınız
Ara Güler, fotoğraflar ve karanfillerle uğurlandıAra Güler, fotoğraflar ve karanfillerle uğurlandı
AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye ne olmuşsa onu açığa çıkartacaktırAKP Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye ne olmuşsa onu açığa çıkartacaktır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan intihar saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Reuters duyurdu: Bulunmak üzere

Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Reuters duyurdu: Bulunmak üzere

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!

AP'den Cemal Kaşıkçı çağrısı: Acilen başlatılmalı

AP'den Cemal Kaşıkçı çağrısı: Acilen başlatılmalı

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Prens Harry ve Meghan Markle kural dinlemedi

Prens Harry ve Meghan Markle kural dinlemedi

Çırılçıplak rezalet!

Çırılçıplak rezalet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.