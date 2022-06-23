Afganistan'da kırmızı alarm! Feyzabad şehrinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Ulusal Sismoloji Merkezi, Afganistan'da dün meydana gelen depremin ardından, Feyzabad şehrinde de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (USGS) paylaştığı verilere göre, gerçekleşen deprem 220 kilometre derinlikteydi. Merkez üssü ise Badahşan vilayetinde bulunan Jurm köyünün 48 kilometre güneybatısı olarak belirlendi.

1000 ÖLÜ 1500 YARALI

Ülkenin Paktika vilayetinde dün meydana gelen depremde 1000 kişi hayatını kaybetmiş, 1500 kişi yaralanmıştı. Yetkililer, depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ve Host vilayetinin Spirey ilçesinin etkilendiğini bildirdi.

BÜYÜKLÜĞÜ 5,9

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, depremin büyüklüğünü önce 6,1 olarak açıkladı. Ancak daha sonra 5,9 olarak güncelledi. Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı.

