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Afganistan'da Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bombalı saldırı!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.07.2019 09:47 | Son Güncelleme

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bombalı saldırı!

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi.

Gazne Valiliği sözcüsü Arif Nuri, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin merkezindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

ÖLENLERİN 8'İ İSTİHBARAT GÖREVLİSİ

Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Nuri, 49 kişinin de yaralandığını belirtti.

Nuri, ölenlerden 8'inin istihbarat görevlisi olduğunu kaydetti.

TALİBAN ÜSTLENDİ

Gazne Hastanesi'nden yapılan açıklamada, saldırıda yaralananların çoğunun ise sivil olduğu vurgulandı. Saldırıyı Taliban üstlendi.

Olayın, Taliban temsilcilerinin Katar'ın başkenti Doha'da ABD'li yetkililer ile barış sürecine ilişkin müzakereler yürüttüğü bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan bombalı saldırı

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