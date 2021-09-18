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Afganistan’da ortaokul ve liseler, kız öğrenciler olmadan açıldı!

18.09.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’da ortaokul ve liselerde bugün yeniden ders zili çaldı. Öte yandan Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği ülkede, kız öğrencilerin sadece 6. sınıfa eğitim görmesine izin veriliyor.

Afganistan’da ortaokul ve liseler, kız öğrenciler olmadan açıldı!

Afganistan’da koronavirüs salgını nedeniyle mayıs ayında kapanan okullar bugün yeniden açılı, ortaokul ve liselerde yeniden ders zili çaldı. Eğitim Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, erkek öğrencilere ve öğretmenlere okullara dönme çağrısı yapılarak, "Eğitim sürecinin her zamanki gibi başlaması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

KIZ ÖĞRENCİLERE 6. SINIFA KADAR

Şu anda kız çocuklarının sadece 6. sınıfa kadar okula gitmelerine izin verilirken, Taliban yönetimi kız çocuklarına yönelik diğer seviyelerde de eğitim fırsatı sağlama sözü verdi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da yaptığı açıklamada, Covid-19 nedeniyle aylarca kapalı bulunan okulların açılmasını memnuniyetle karşıladı.

Afganistan'da ilkokullar ise birkaç hafta önce yeniden açılmıştı. Ülkede özel üniversitelerde de eğitime devam edilirken, devlet üniversiteleri ise kapalı kalmaya devam ediyor.

(İHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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