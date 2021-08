Afganistan'da son durum! Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından dakika dakika yaşananlar

Taliban, 4 ayda Afganistan'da 20 yıl önceye döndü. Başkent Kabil'i ele geçiren Taliban üyeleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na da girdi. Bölgeden gelen fotoğraflar tüm dünyada yakından takip edilirken, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeden ayrıldığını açıkladı. Ülkede kaos hakim olurken havalimanları ve yollarda 'kaçış' yoğunluğu yaşanıyor.

İşte Afganistan'da yaşananlarla ilgili dakika dakika gelişmeler

08.00 KAÇMAK İÇİN UÇAKLARA AKIN ETTİLER

Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesinin ardından, ülkedeki ABD personelinin tahliyesi çalışmaları devam ediyor. Taliban'dan kaçmaya çalışanlar ise uçaklara akın ediyor.

BBC Güney Asya Büro Şefi Nicola Careem'in paylaştığı videoda, çok sayıda insanın aprona tırmanarak uçağa girmeye çalıştığı görülüyor.

This is, perhaps, one of the saddest images I've seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR