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Afganistan’da Taliban'dan kız öğrencilere üniversite yasağı

20.12.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban yönetimindeki Afganistan'da kız öğrencilere bir yasak daha geldi. Ülkede kızların, ortaöğretimin ardından üniversitelerde de eğitim alması engellendi.

Afganistan’da Taliban'dan kız öğrencilere üniversite yasağı

Afganistan’da kız öğrencilerin lise eğitimi almasının yasaklanmasının ardından üniversiteye gitmeleri de resmi olarak yasaklandı. Afganistan Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafiz Zeiyaullah Hashimi, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Afganistan’daki tüm devlet ve özel üniversitelere hitaben yayınlanan kararda, “Bakanlar Kurulu kararına istinaden kızların eğitimi ikinci emre kadar durdurulmuştur, bir an önce Bakanlığa emrin uygulanmasına dahil güvence veriniz” ifadeleri yer aldı.

DERSLERE KATILABİLİYORLARDI

Karardan önce, üniversitelerde bulunan kız öğrenciler, erkek öğrencilerden ayrı oturması ve belli kılık kıyafet prosedürlerine uygun giyinmesi koşuluyla derslere katılabiliyordu. (DHA)

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