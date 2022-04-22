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Afganistan'da Taliban hükümeti, TikTok ve PUBG'yi yasaklıyor!

22.04.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, TikTok uygulaması ve PUBG oyununu yasaklamaya hazırlanıyor. Taliban'ın kararına gerekçe olarak ise söz konusu uygulamaların gençlerin gelişimini olumsuz etkilemesi gösterildi.

Afganistan'da Taliban hükümeti, TikTok ve PUBG'yi yasaklıyor!

Taliban geçici hükümetin sözcüsünün yardımcısı İnamullah Samangani, basına yaptığı açıklamada, İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığına TikTok ve PUBG'nin yasaklanması için talimat gönderildiğini söyledi.

Karara gerekçe olarak "bu uygulamaların gençlerin gelişimini olumsuz etkilemesini" gösteren Samangani, kararın hükümetin kabine toplantısında alındığını belirtti.

AFGAN GENÇLERİ ARASINDA ÇOK POPÜLER

Öte yandan, PUBG oyununun eski hükümette de yasaklanması gündeme gelmişti. TikTok, Afganistan gençleri arasında çok popüler ve eğlence kaynaklarından biri olarak görülüyor.

Ülkedeki diğer popüler sosyal medya ağları arasında Facebook ve WhatsApp bulunuyor.

DataReportal'ın ocak ayında yayımladığı verilere göre, yaklaşık 39 milyonluk nüfusu olan Afganistan'da 9 milyondan fazla kişi internet kullanıyor. (AA)

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tiktok Afganistan Taliban
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