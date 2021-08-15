Afganistan'da tarihi anlar! İşte dakika dakika bölgede son durum

Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e her yönden girmeye başladığı belirtildi. Yerel kaynaklar, Kabil’de silah seslerinin duyulduğunu açıkladı.

İşte Afganistan'da yaşananlarla ilgili dakika dakika gelişmeler

22.42: GANİ: KAN DÖKÜLMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN AYRILDIM

Afganistan Devlet Başkanı Gani, kan dökülmesini önlemek için ülkeyi terk ettiğini açıkladı. Ülkeden ayrılmaması halinde çok sayıda kişinin hayatını kaybedeceğine dikkat çeken Gani, Kabil’in harap olacağına ve 6 milyonluk şehirde büyük bir insani felaket yaşanacağını ifade etti. "Taliban, beni devirmek için tüm Kabil’e ve Kabil halkına kanlı bir saldırı düzenlemeye hazır olduklarını açıkça belirtmişti” ifadelerini kullandı.

21.44: BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki son durumla ilgili, "Diplomatik misyonlarımız ve tüm çalışma arkadaşlarımızla ilgili gerekli tedbirleri başından beri aldık, gerekli önlemler alınmıştır. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıntılar için tıklayın...

20.25: TİCARİ UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

BBC'nin bir NATO yetkilisine dayandırdığı habere göre; Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'ndan yapılacak tüm ticari uçuşlar askıya alındı. Havalimanından sadece askeri uçuşların yapılmasına izin verilecek.

20.23: HOLLANDA ASKERİ UÇAK GÖNDERİYOR

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, ülkesinin Kabil Büyükelçiliğindeki personel ve ailelerinin tahliyesi için askeri uçak gönderileceğini açıkladı.

20.20: HAMİD KARZAİ DUYURDU: KOORDİNASYON KOMİTESİ KURULDU

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kabil'de iktidarın devri sürecini koordine etmek üzere bir koordinasyon komitesi kurulduğunu duyurdu.

20.05: POMPEO: ASLA GÜVENMEDİK

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kendi dönemlerinde Afganistan'da Taliban ile müzakere sürecinde, Trump yönetiminin "Taliban'a asla güvenmediğini" savundu. Ayrıntılar için tıklayın...

19.20: NATO'DAN AÇIKLAMA

Genel Sekreterı Jens Stoltonberg, tahliyelerin kolaylaştırılmasını ve koordinasyonu sağlamak üzere İttifak'ın Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nın açık kalmasına destek sağladığını duyurdu.

19.15: ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ UYARI YAYINLADI

ABD Büyükelçiliği, Hamiz Karzai Havalimanı'na doğru giden vatandaşlarına güvenli bir yere sığınma çağrısı yaptı. Kabil'deki güvenlik durumunun havalimanı dahil hızla değiştiğini belirten Büyükelçilik, "havalimanında yangın çıktığına" dair haberler geldiğini aktardı.

19.05: CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINI ELE GEÇİRDİLER

Reuters'a konuşan iki Taliban yetkilisi, ülkede bir barış hükümeti olmayacağını ve iktidarın tamamen kendilerine devredilmesini beklediklerini ifade etti. Taliban militanlarının Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girip kontrolü ele aldığı aktarıldı.

18.55: MİLLİ UZLAŞI YÜKSEK KONSEYİ BAŞKANI ABDULLAH: ALLAH ONDAN HESAP SORACAK

Gani'nin ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile doğrulayan Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ise "Afganistan'ı zor zamanda terk etti. Allah ondan hesap soracak." ifadelerini kullandı.

19.35: FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KABİL HAVALİMANI'NA TAŞIYOR

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan'da hızla kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle Fransa'nın Kabil Büyükelçiliğinin, Kabil'deki Hamid Karzai Havaalanı'na aktarılacağı, ülkedeki Fransız vatandaşlarının tümünün tahliyesi için operasyonların buradan sürdürüleceği ifade edildi.

17.50: TALİBAN SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Afgan televizyonu Tolo TV'nin haberine göre, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, Taliban savaşçılarına, Kabil'de yağmalamayı önlemek için bazı bölgelerine girmeleri yönünde emir verildiğini duyurdu.

Sözcü, Afgan güvenlik güçlerinin Kabil'de bazı bölgeleri ve kontrol noktalarını terk ettiğini, Taliban güçlerinin de kaos ve yağmayı önlemek amacıyla kente girdiğini söyledi.

Reuters haber ajansının tanıklara ve İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, Kabil'in birçok bölgesinde silah sesleri duyuluyor.

Associated Press ajansı kaynakları da ABD'nin Afganistan maslahatgüzarının ABD askerleri tarafından elçilikten Kabil havaalanına getirildiği bilgisini paylaştı.

17.45: EŞREF GANİ AFGANİSTAN'I TERK ETTİ

Reuters'ın Afganistan'da yayın yapan Tolo News'a dayandırdığı son dakika gelişmesine göre, Cumhurbaşkanı Gani, ülkeyi terk etti.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Afgan yetkili Gani'nin Tacikistan'a gittiğini belirtti. Taliban'dan yapılan açıklamada ise söz konusu iddianın incelendiği vurgulandı.

17.34: PUTİN VE MİRZOYEV AFGANİSTAN'DAKİ DURUMU GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Afganistan'daki durumla ilgili fikir alışverişinde bulundukları bildirildi. Afganistan'ın Özbekistan ile sınırındaki Mezar-ı Şerif'in Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından, Afgan sınır koruma birliklerinde görevli toplam 84 asker dün gece sınırı ihlal ederek Özbekistan'a geçmiş ve bazı basın organları eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum'un da Özbekistan'a geçtiğini ileri sürmüştü.



