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Afganistan ve İran'da gece saatlerinde deprem!

22.06.2022 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'da merkez üssü Host vilayetinde 5,9 büyüklüğünde, İran'ın da güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afganistan'daki deprem Kabil ve nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi. Depremlerde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Afganistan ve İran'da gece saatlerinde deprem!

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin büyüklüğü önce 6,1 olarak açıklarken, daha sonra 5,9 olarak güncelledi. Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı.

Yerel saatle 01.24'te meydana gelen deprem başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

Afgan sosyal medya kullanıcıları depremle ilgili görüntüler paylaşırken, kimi kullanıcılar can ve mal kayıplarının yüksek olabileceği endişesini ifade etti. Afgan yetkililerden şu ana kadar can ve mal kayıplarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ocak ayında da Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 26 kişi hayatını kaybetmişti.

İRAN'IN GÜNEYİNDE 5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletindeki Bender Lenge ilçesine bağlı Bender Makam köyü olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 01.39'da kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. (AA)

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deprem Afganistan İran
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