Afganistan'da yaşananları anlatırken Taliban sözcüsü cep telefonundan aradı! BBC sunucusunun zor anları

BBC World News’in Afgan kökenli sunucusu Yalda Hakim canlı yayında Afganistan'da yaşananları aktarırken, sunucuyu cep telefonundan Taliban sözcüsü aradı. Sözcünün sesini hoparlörden yayına veren Hakim, ilk anda yaşadığı şaşkınlığı atlatarak yayını sürdürdü.

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Afganistan'da "Şeriat yasalarına dönüleceğini" açıkladı ve “Elbette İslami bir hükümet istiyoruz” dedi.

“Biz bu milletin ve bu ülkenin hizmetkarıyız” iddiasında bulunan Shaheen, Taliban'ın "Kimseden intikam almayacağı" vaadini bir kez daha yineledi. Ancak Shaheen, "Yeni mahkemeler ve yasalar yürürlüğe girdiğinde vahşet uygulayan savaşçıların cezalandırılacağını" açıkladı.

Hakim’in sorusu üzerine Afganistan'ın "şeriat yasalarına döneceğini" doğrulayan Shaheen, "Elbette İslami bir hükümet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

30 dakika süren söyleşide Shaheen, "Kadınların eğitime ve okullara engelsiz bir şekilde girebileceklerini" ve "Hayatlarını normal bir şekilde yaşayabileceklerini" iddia etti.

Gazeteci Yalda Hakim, canlı yayın sonrası meslektaşlarından ve seyircilerden soğukkanlı duruşu nedeniyle övgü aldı.

AVUSTRALYA'YA GÖÇ ETTİ

1983 yılında Afganistan'ın Kabil şehrinde doğan Hakim, henüz altı aylıkken, Sovyet-Afgan Savaşı sırasında ailesiyle Pakistan'a gitti. Hakim ve ailesi, 1986 yılında Avustralya'ya göç etti. Avustralya'da gazetecilik eğitimi alan Hakim, şu anda İngiltere'nin Londra kentinde yaşıyor. 2012'den bu yana BBC'de çalışan Hakim, 2013'te Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile röportaj yaptı.



