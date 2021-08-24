HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Afganistan'dan tahliye edilen Hintlilerin eve yolculuğu: Kendilerinden geçtiler!

Afganistan'dan tahliye edilen Hintlilerin eve yolculuğu: Kendilerinden geçtiler!

24.08.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'dan tahliye edilen bir uçak dolusu insanın sevinç gösterileri dünya manşetlerinde yankı uyandırdı. Çoğunluğu Hintli yolculardan oluşan uçakta tahliye edilen yaklaşık 90 kişi ellerini havaya kaldırıp slogan attı. İngiliz Metro gazetesi bu haberi ''Kendilerinden geçtiler'' şeklinde duyurdu.

İngiliz gazete Metro'da yer alan bilgilere göre, Afganistan'dan tahliye edilen yaklaşık 90 kişi yumruklarını havaya kaldırıp Yeni Delhi'ye yolculuklarının başlangıcını kutladı.

İki Nepal vatandaşının yer aldığı uçakta 87 Hintlinin yer aldığı belirtilirken yolcuların sevinç gösterileri dikkat çekti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sözcüsü Arindam Bagchi, söz konusu videoyu tweetleyerek bu notu düştü: "Tahliye edilenlerin evlerine yolculukları başladı.''

Screenshot_19

Öte yandan yüzlerce Hintli, NATO güçleri ayrılmadan ülkeyi terk etmeye yönelik umutsuz girişimlerin ortasında Kabil'den çıkmayı başardı. Ancak binlerce insan hala Taliban tarafından korunan havaalanına girmek için sıraya bekliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 16 yaşındaki kızın babası tutuklandıİğrenç olay! Hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 16 yaşındaki kızın babası tutuklandı
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Bakanın gafı sosyal medyayı salladı: Bacaklarınızı açınBakanın gafı sosyal medyayı salladı: Bacaklarınızı açın
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Hindistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gazeteci Ersoy'a Taliban'dan müdahale

Gazeteci Ersoy'a Taliban'dan müdahale

Yüz yüze eğitime günler kala 81 ile gönderildi

Yüz yüze eğitime günler kala 81 ile gönderildi

Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı! İşte son durumu

Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı! İşte son durumu

2022’de hangi memur ne kadar maaş alacak?

2022’de hangi memur ne kadar maaş alacak?

Ürperten açıklama: Koronavirüs kabusunun yeni adı Kovid-22

Ürperten açıklama: Koronavirüs kabusunun yeni adı Kovid-22

Büyük buluşma! Can, Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti

Büyük buluşma! Can, Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Faciadan 2 saat önce! Son fotoğrafları ortaya çıktı

Faciadan 2 saat önce! Son fotoğrafları ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Gökhan Gönül'e kardeş şoku! Nüfus kayıt örneğiyle öğrendi

Gökhan Gönül'e kardeş şoku! Nüfus kayıt örneğiyle öğrendi

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.