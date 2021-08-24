Afganistan'dan tahliye edilen Hintlilerin eve yolculuğu: Kendilerinden geçtiler!

İngiliz gazete Metro'da yer alan bilgilere göre, Afganistan'dan tahliye edilen yaklaşık 90 kişi yumruklarını havaya kaldırıp Yeni Delhi'ye yolculuklarının başlangıcını kutladı.

İki Nepal vatandaşının yer aldığı uçakta 87 Hintlinin yer aldığı belirtilirken yolcuların sevinç gösterileri dikkat çekti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sözcüsü Arindam Bagchi, söz konusu videoyu tweetleyerek bu notu düştü: "Tahliye edilenlerin evlerine yolculukları başladı.''

Öte yandan yüzlerce Hintli, NATO güçleri ayrılmadan ülkeyi terk etmeye yönelik umutsuz girişimlerin ortasında Kabil'den çıkmayı başardı. Ancak binlerce insan hala Taliban tarafından korunan havaalanına girmek için sıraya bekliyor.

