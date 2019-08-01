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Afganistan eski Cumhurbaşkanı Karzai seçimlere karşı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2019 15:55 | Son Güncelleme

Afganistan eski Devlet Başkanı Hamid Karzai, yaklaşmakta olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine karşı olduğunu açıkladı.Kabil’deki bir basın toplantısında konuşan Afganistan eski Devlet Başkanı Hamid Karzai, yaklaşmakta olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine karşı çıktı.

Afganistan eski Devlet Başkanı Hamid Karzai, yaklaşmakta olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine karşı olduğunu açıkladı.
Kabil’deki bir basın toplantısında konuşan Afganistan eski Devlet Başkanı Hamid Karzai, yaklaşmakta olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine karşı çıktı. Karzai, Afganların seçim meseleleri üzerinde kontrol sahibi olmadığını ve yabancıların, özellikle de ABD’nin seçim sürecini kontrol ettiğini iddia etti.
Afganistan’ın eski cumhurbaşkanı, barış sürecine öncelik verilmesi gereken mevcut durumu göz önünde bulundurulduğunda, düzenlenecek seçimlerin ülke için iyi olmayacağını sözlerine ekledi. Karzai, devam eden barış sürecinin Afgan liderliğinde ve Afgan halkına ait olmadığını, sürecin diğer ülkelere devredilmemesi gerektiğini vurguladı.
ABD’nin Afganistan barış elçisi Zalmay Halilzad dün yaptığı açıklamada, Afganistan’da barış inşası için sonraki adımlar konusunda hemfikir olunduğunu ve Taliban’ın kendi payına düşeni yapması halinde bir anlaşmaya varılacağını söylemişti.

“Bu ülkeyi ve halkı felakete sürüklemeyin”
Barış görüşmelerinin Afganistan’ı daha büyük bir karmaşaya sürükleyeceğini iddia eden Karzai, “Ben bugün Afganistan hükümetine, ülke halkına ve emniyet güçlerine bir Afgan olarak ve bu ülkenin tecrübeli birisi olarak sesleniyorum. Uyanık olun, fitne peşinde koşan sömürgeci yabancıların oyununa gelmeyin. Bu ülkeyi ve halkı felakete sürüklemeyin” dedi.
Barış sürecinin liderliğinin tamamen Afganlar tarafından yürütülmesi ve yola koyulması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirten Karzai, “Maalesef şu ana kadar barış süreci bizim kontrolümüz dışındaydı. Sürecin daha çok ABD ve Pakistan tarafından idare edilmesi endişe veriyor. Bu ise, Afganistan’da barışın asla gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor” diye konuştu.
Seçimin de yabancı devletler tarafından kontrol edildiğine inanan eski cumhurbaşkanı “Bugün, Afganistan seçimlerinin, Afgan halkının değil yabancıların elinde olduğu aşikardır. Ve bunların en başında da Amerika vardır. Ülkemize kriz getirmek, kendi istedikleri kişiyi cumhurbaşkanı seçmek gibi her şey Amerika’nın elinde bulunuyor. Bu bizim için bir seçim değildir. Daha fazla kardeş kanı akıtılmaz, Müslüman kanı dökülmez, Afganlar birleşir ve liderlik gerçek anlamda Afganlara verilirse o zaman ‘bu bir seçimdir’ denilir” ifadelerini kullandı.

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