"Afganistan Görüşmeleri 24 Nisan'da Başlayacak"

Türkiye, Afganistan’daki çatışmaları sonlandırmayı hedefleyen görüşmelerin Katar ve Birleşmiş Milletler’la birlikte 24 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da düzenleneceğini açıkladı. Görüşmelere, daha önce katılmayacağını açıklayan Taleban'ın da katılmasının beklendiği bildirildi. Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan-4 Mayıs arasında İstanbul’da “Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taleban temsilcileri arasında yüksek düzeyli ve kapsayıcı nitelikte” görüşmelere olanak tanıyacak bir konferans düzenlenecek. Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletler’in (BM) birlikte düzenleyeceği konferans ile geçen yıl Doha’da ABD’nin de katılımıyla sağlanan ateşkes süreciyle ilgili ileriye dönük adımlar atılması amaçlanıyor. Taleban Sözcüsü Mohammed Naeem, uluslararası kamuoyuna yönelik daha önceki açıklamasında “16 Nisan’da Türkiye’deki görüşmelere katılamayız” diyerek, bunun Türkiye’ye iletildiğini açıklamıştı. “Bu müzakerelerde yer almaya ilişkin karar alma görüşmelerimiz devam ediyor” diyen Naeem, Taleban’ın farklı tarihlendirme durumunda müzakere masasına katılım göstereceği mesajını vermişti. Bu açıklamalar sonrasında Türkiye ile Katar Taleban tarafıyla temaslarını devam ettirdi ve sonuçta 10 günlük müzakere maratonu için takvim belirlendi.

Bu arada diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la görüşmesinde ağırlıklı olarak Afganistan’daki tarafları bir araya getirmeyi ele aldığı bilgisini paylaştı. Blinken’in, Türkiye’nin Afganistan’daki barış süreci bakımından üstlendiği role ABD’nin verdiği önemi ifade ettiği aktarıldı. Dışişleri Bakanlığı’ndan bugün akşam yapılan açıklamadaysa, “Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı’nın temel amacı, adil ve kalıcı bir siyasi çözüm bulunmasına yönelik olarak Doha’da devam eden Afganlararası müzakerelere hız kazandırmak ve tamamlayıcı bir işlev görmektir. Konferans, Afganistan’ın geleceğine ilişkin ortak bir görüşü yansıtacak kurucu ilkelerin belirlenmesi, siyasi çözüm için yol haritası oluşturulması ve çatışmalara son verilmesi hususlarında müzakereci taraflara yardım sağlamak amaçlarına odaklanacaktır” denildi. Konferans dolayısıyla Türkiye, Katar ve BM’nin “eş düzenleyiciler” olarak “egemen, bağımsız ve birleşik bir Afganistan’a destek olunması gerektiği görüşünü paylaştığı” da belirtildi. Yine Türkiye, Katar ve BM’nin, İstanbul’da yapılacak konferansı “tüm tarafların kapsamlı barış, istikrar ve refaha ulaşma yolunda Afganistan halkına verilen desteği yeniden vurgulamaları bağlamında önemli bir fırsat oluşturmasını” beklediği kaydedildi.

BM sözcüsü: "Taleban'a davet gönderildi, katılmalarını umuyoruz" Bu arada Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, İstanbul'da düzenlenmesi planlanan Afganistan barış görüşmelerine ilişkin bilgi verdi. Sözcü Dujarric, Taleban'ın görüşmelere katılıp-katılmayacağına ilişkin bir soruya Taleban adına konuşamayacağını, örgüte davetiye gönderildiğini ve örgütün görüşmelere katılmasını umduklarını söyledi. Dujarric, Taleban yönetici kadrosu içinde görüşmelere katılma konusunda halen fikir alışverişinin sürdüğünü kaydetti. Basın brifinginde Dujarric'e görüşmelerin eşdüzenleyicileri Türkiye, Katar ve BM tarafından yapılan açıklamada egemen, bağımsız ve birleşik bir Afganistan hedeflendiği, bu doğrultuda BM'nin ifade özgürlüğünün hakim olduğu, kadınlara eşit hakların verildiği demokratik bir Afganistan oluşturma taahhüdüne hala bağlı olup-olmadığı soruldu. Sözcü Dujarric, bu soruya, BM'nin Afgan halkına ve elde edilen kazanımların kaybedilmemesine bağlı olduğunu vurgulayarak yanıt verdi. "İnsanların temel demokratik ilkelere ve arzularını yansıtan bir hükümete sahip olma hakkı olduğuna her zaman inanıyoruz" diyen Dujarric, bunun özellikle Afganistan'daki kadınlar açısından önemli olduğunun altını çizdi.