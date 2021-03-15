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"Afganistan Görüşmelerinde Katar Üzerine Düşeni Yapmadı"

15.03.2021 16:20 | Son Güncelleme:
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BAE Büyükelçisi Cavit Ahmet, Doha’daki Afganistan barış müzakerelerinde Katarlı yetkililerin etkili adımlar atmadığını söyledi

Afganistan’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçisi Cavit Ahmet, Doha’daki Afganistan barış müzakerelerinin tek bir ülke yerine farklı ülkelerde devam etmesi gerektiğini söyledi.

Amerika’nın geçen yıl Afganistan’dan asker çekme kararı almasından bu yana Afgan yetkililer ile Taleban arasında Katar’ın ev sahipliğinde yürütülen müzakereler çıkmaza girmiş durumda. Ocak ayında müzakerelerin yeniden ilerletilmesi yönünde karar alınmasına rağmen Afganistan’da şiddet eylemleri tırmanmaya devam ediyor.

Afgan yetkililer Taleban’ı saldırıları durdurma sözünü yerine getirmemekle suçlarken, Katarlı yetkililerin müzakerelerde etkili adım atmadığı yönünde eleştiriler de gündemde.

Reuters haber ajansına konuşan Afganistan BAE Büyükelçisi Cavit Ahmet, müzakerelerin tek bir yerde sürdürülmesi yerine Afganistan dahil Avrupa, Asya ve Ortadoğu’daki farklı kentlerde devam etmesinin daha etkili olacağı görüşünü savundu.

2013 yılında Katar’da bir ofis açan Taleban’ın Doha’da “rahat” hissettiğini söyleyen Ahmet, “Taleban’ın bu rahatlıktan çıkarılmasını istiyoruz” dedi. Ahmet, Katarlı yetkilileri ise şu ifadelerle eleştirdi: “Katarlılar, Taleban’ı şiddeti azaltma ya da ateşkes ilan etme konusunda ikna etmek için ev sahipliği rolünü daha aktif ve kararlı bir şekilde kullanmalıydı. Bunu yeteri karar yapmadılar.”

Bazı diğer yetkililer tarafından da dile getirilen benzer eleştiriler karşısında Katar’dan yapılan açıklamada, Katar hükümetinin barış müzakerelerinin devam etmesine destek olmaya kararlı olduğu belirtildi ve “Afgan hükümeti ve Taleban yetkililerinin hala müzakere masasında olması görüşmelerin işe yaradığı gerçeğini ortaya koyuyor” ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin isteği üzerine görüşmelerin Nisan ayında Türkiye’de düzenleneceğini geçen hafta açıkladı. Rusya’da da bu hafta Afganistan konulu bir konferans düzenlenecek.

Büyükelçi Ahmet, Afganistan’da geçici hükümetin Taleban’a karşı mücadele edebileceğine ancak etkili bir geçiş sağlanması için seçimlerin şart olduğuna vurgu yaptı.

Afganistan’da son dönemlerde şiddet olayları artarken Taleban yetkilileri barış müzakerelerine hala bağlı olduklarını söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Amerika, 2020 yılının Şubat ayında Taleban ile bir anlaşma imzalayarak Afganistan’dan uluslararası askerlerin geri çekilmesi kararı aldı. Bu karara göre bu yıl Mayıs ayına kadar ülkedeki tüm yabancı askerlerin çekilmesi hedefleniyor. Ancak şiddet olaylarının artması nedeniyle NATO yetkilileri anlaşmanın bazı maddelerinin yeniden gözden geçirilmesinden yana.

Taleban yetkilileri, bazı milis gruplarla bağlarını koparmadıkları yönündeki suçlamaları reddediyor.

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