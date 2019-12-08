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Afganistan hükümeti ABD-Taliban görüşmelerinden memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 14:55 | Son Güncelleme

Afganistan hükümeti ABD-Taliban görüşmelerinden memnun

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Latif Mahmudi, ABD temsilcileri ile Taliban arasında dün başlayan barış görüşmelerinden memnun olduklarını söyledi.

Mahmudi, gazetecilere yaptığı açıklamada, barış görüşmeleri konusunda ABD'nin Afgan hükümetini bilgilendirdiğini ifade ederek görüşmelerde, Afganistan'daki şiddetin azaltılması, ateşkesin uygulanması ve terör örgütlerinin yurt dışındaki sığınaklarının yok edilmesi konularının ele alınacağını kaydetti.

ABD temsilcileri ile Taliban yetkilileri arasında barış görüşmelerinin yeniden başlamasından memnun olduklarını belirten Mahmudi, ABD ile Afganistan'ın ortak çıkarlarının olduğunu ve barış konusunda da ortak çalışma yaptıklarını vurguladı.

- Görüşmelere Enes Hakkani de katıldı

Öte yandan Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Suhail Şahin, sosyal medya hesabından, ABD-Taliban arasında yeniden başlayan barış görüşmelerine geçen ay Afganistan hükümeti tarafından serbest bırakılan Hakkani Örgütü lideri Celaluddin Hakkani'nin oğlu Enes Hakkani'nin de katıldığını açıkladı.

Dün başlayan barış görüşmelerinin bugün de devam edeceğini aktaran Şahin, görüşmelerin kaldığı yerden başladığını, anlaşma metninin imzalanması ve diğer konular üzerinde durulduğunu belirtti.

- Trump müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.

Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.

- Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunması ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuç alınamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine, Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan Taliban

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