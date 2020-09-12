Afganistan hükümeti ile Taliban arasında 'tarihi' barış görüşmeleri başladı

Afgan hükümeti ile Taliban arasında aylar süren gecikmenin ardından barış görüşmeleri Doha'da bugün başladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açılış töreni için gittiği Doha'da barış görüşmelerinin 'tarihi' olduğunu söyledi.

Görüşmelerin ABD ile Taliban arasında Şubat ayında varılan güvenlik anlaşması sonrası başlaması planlanıyordu. Ama tutuklu takasıyla ilgili fikir ayrılıkları ve Afganistan'daki şiddet olayları nedeniyle görüşmeler bir sonraki aşamasında duraksadı.

Afgan hükümetini temsil eden heyet 11 Eylül'de Kabil'den Doha'ya hareket etti. 11 Eylül, New York'taki saldırıların yıldönümü olmasının yanı sıra, ABD'nin de Taliban hükmüne son verilmesi için başlattığı operasyonların da başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Heyetin başkanı Abdullah Abdullah, 'adil ve saygın bir barış' arayışında olduklarını söyledi.

Taliban da, altı tutuklunun da serbest bırakılmasıyla Perşembe günü görüşmelere katılacaklarını duyurmuştu.

Görüşmelerden ne bekleniyor?

Bu görüşmeler, Taliban ile Afgan hükümeti temsilcileri arasında başlatılan ilk doğrudan temas oluyor. Taliban militanları 'beceriksiz Amerika'nın kuklaları' dediği Afgan hükümeti temsilcileriyle bugüne kadar görüşmeyi reddediyordu.