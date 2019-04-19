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Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmeleri süresiz ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 09:59 | Son Güncelleme

Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmeleri süresiz ertelendi

KABİL (AA) - Afganistan hükümeti ile Taliban arasında Katar'da yapılması planlanan barış görüşmelerinin ilk turunun süresiz ertelendiği bildirildi.

Barış görüşmelerine destek veren Katar Çatışma ve İnsani Çalışmalar Merkezi yöneticisi Sultan Barakat, Twitter hesabında, Afgan hükümetiyle Taliban temsilcileri arasında Katar'da yürütülecek barış görüşmelerinin süresiz ertelendiği paylaşımını yaptı.

Barakat, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, merkezin ilan ettiği katılımcı listesine karşı çıktığını belirterek, görüşmelere kimlerin katılacağı konusunda daha fazla fikir birliği gerektiğini ifade etti.

Bugün yapılması planlanan görüşmeler, Afganistan'daki savaşın müzakere yoluyla sonlandırılmasına ve Amerikan askerlerinin ülkeden geri çekilmesine yönelik önemli bir adım olarak görülüyordu.

Katar Çatışma ve İnsani Çalışmalar Merkezinin dün duyurduğu, Katar'ın hazırladığı listede 243 kişinin ismi geçiyordu.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, merkezin sunduğu listenin, Afganistan hükümetinin barış görüşmeleri için belirlediği 250 kişilik heyet listesinden farklılık gösterdiğini, Gani'nin listesinde daha fazla kadın temsilcinin bulunduğunu söyledi.

Afganistan hükümeti ve Taliban konuyla ilgili açıklama yapmadı.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ise Twitter'da girişimin ertelenmesinden duyduğu hayal kırıklığını ifade ederek, herkese diyaloğa ve barış sürecine bağlı kalmaları çağrısında bulundu.

- Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Barış Görüşmeleri Taliban

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