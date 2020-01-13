HABER
  4. Afganistan hükümeti Taliban'dan ateşkes istiyor

Afganistan hükümeti Taliban'dan ateşkes istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 10:59 | Son Güncelleme

Afganistan hükümeti Taliban'dan ateşkes istiyor

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Sıddıkı, Afganistan hükümetinin Taliban'dan ateşkes uygulamasını istediğini söyledi.

Sıddıkı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan hükümetinin, Taliban'dan şiddetin azaltılmasından ziyade tam manasıyla ateşkesin yapılmasını istediğini belirtti.

Afganistan hükümetinin Taliban ile barış görüşmelerine başlaması için ateşkesin şart olduğunu ifade eden Sıddıkı, şiddetin azaltılmasının, siyasi ve hukuki açıdan anlamsız olduğunu kaydetti.

Sıddıkı, Afganistan hükümeti için barışın, savaşın bitmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Her türlü şiddet olayının savaş olarak nitelendirildiğini kaydeden Sıddıkı, bu nedenle sunulan barış önerisinin nitelikli olması gerektiğinin altını çizdi.

- Trump müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.

Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.

Haftalarca belirsiz kalan barış görüşmeleri Taliban'ın, elinde rehin tuttuğu 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla tekrar başlamıştı.

- Barış görüşmeleri süreci

Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunması ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuç alınamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine, Afganistan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor
Kağıthane'de su tankeri devrildi; 2 yaralı (1)Kağıthane'de su tankeri devrildi; 2 yaralı (1)
Zorlu parkurda yön bulma ve arama eğitimiZorlu parkurda yön bulma ve arama eğitimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan

En Çok Okunan Haberler

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'deki kayıp bekçiler için arama çalışmaları 3. gününde

Kayıp bekçiler için arama çalışmaları 3. gününde

Mersin'de yüzlerce ölü tavuğu doğaya attılar

Yer: Mersin! Pis kokular yayılınca fark edildi

TRT Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Karagöz atandı (Serdar Karagöz kimdir?)

TRT'de üst düzey atama! Resmen açıklandı

Muğla’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Muğla’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

TEM'de korku dolu dakikalar! Seyir halindeki araç alev alev yandı

TEM'de korku dolu dakikalar!

İstanbul Kağıthane’de su tankeri devrildi! Yaralılar var

İstanbul'da su tankeri devrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.