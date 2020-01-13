Afganistan hükümeti Taliban'dan ateşkes istiyor

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Sıddıkı, Afganistan hükümetinin Taliban'dan ateşkes uygulamasını istediğini söyledi.

Sıddıkı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan hükümetinin, Taliban'dan şiddetin azaltılmasından ziyade tam manasıyla ateşkesin yapılmasını istediğini belirtti.

Afganistan hükümetinin Taliban ile barış görüşmelerine başlaması için ateşkesin şart olduğunu ifade eden Sıddıkı, şiddetin azaltılmasının, siyasi ve hukuki açıdan anlamsız olduğunu kaydetti.

Sıddıkı, Afganistan hükümeti için barışın, savaşın bitmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Her türlü şiddet olayının savaş olarak nitelendirildiğini kaydeden Sıddıkı, bu nedenle sunulan barış önerisinin nitelikli olması gerektiğinin altını çizdi.

- Trump müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.