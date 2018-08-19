Afganistan hükümetinden Taliban ile ateşkes kararı

KABİL (AA) - Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, yarından itibaren Taliban örgütüne karşı yürütülen savaşta ateşkes ilan ettiklerini bildirdi.
Devlet Başkanı Gani, Afganistan Bağımsızlık Günü'nün 99. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla Taliban'a karşı ateşkes ilan ettiklerini ifade etti.
Gani ayrıca, şartlı ateşkesin de yarından itibaren başlayacağını belirterek, bunun Taliban'ın ateşkesi koruduğu sürece devam edeceğini kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle örgüt elindeki tutuklu bulunan esirlerin serbest bırakılacağı bildirildi.
Serbest bırakılacakların içinde güvenlik görevlilerin de bulunduğu aktarılan açıklamada, bu sürecin devam edeceği kaydedildi.
Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
TSK açıkladı! ABD askerleri ile...
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı
Havada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi
Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!
İsveç'te inekler çıplaklar plajına girebilecek: İnsanlar kadar ineklerin de hakkı!
AK Parti Kongresinde Trump'ın ruhu dolaşıyordu!
Aziz Kocaoğlu’ndan CHP'ye 'Kan kaybediyoruz' mesajı!
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum