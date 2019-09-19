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Afganistan hükümetine ABD kaynaklarını şeffaf yönetemediği suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 18:35 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, enerji altyapı projesi için Afganistan hükümetine aktarılması planlanan 100 milyon doların geri çekildiğini duyurdu

KABİL (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan hükümetini ABD kaynaklarını şeffaf yönetememekle suçlayarak bu ülkenin enerji altyapı projesine aktarılması planlanan 100 milyon doların geri çekildiğini açıkladı.

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, enerji altyapı projesine, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani hükümeti vasıtasıyla aktarılması planlanan 100 milyon doların, "Afganistan hükümetinin, ABD yönetiminin kaynaklarını şeffaf biçimde yönetmekteki yetersizliği" nedeniyle geri çekildiğini bildirdi.

Mike Pompeo öte yandan Afganistan'ın güneyindeki beş trafo merkezi ve nakil hatlarını içeren projenin tamamlanacağını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ayrıca Afganistan'da 28 Eylül'de "güvenilir ve şeffaf bir cumhurbaşkanı seçimi" yapılması çağrısında bulundu.

Afganistan'da, 2014 yılında yapılan cumhurbaşkanı ve geçen seneki parlamento seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları gündeme gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan enerji alt yapı projesi Mike Pompeo

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