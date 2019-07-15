Afgan yetkililer ile Taliban temsilcilerinin katılacağı Afganistan İçi Diyalog Konferansı’nın bir sonraki toplantısının Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde yapılacağı belirtildi.

Afganistan'dan yetkililer ve Taliban temsilcilerinin katılımıyla geçen haftada Doha'da düzenlenen "Afganistan İçi Diyalog Konferansı"nın ismi açıklanmayan bir katılımcısının Afganistan’ın "1TV News" televizyonuna yaptığı ve Özbek basınında da yer alan açıklamasına göre, konferansın bir sonraki toplantısı üç veya dört hafta sonra Semerkant’ta gerçekleştirilecek.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından henüz konuya ilişkin açıklama gelmezken, haberlerde, Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov ile Afganistan'ın yeni atanan Taşkent Büyükelçisi Ahmet Halid Elmiy arasında bugünkü görüşmede, taraflar arasında yapılacak ortak etkinlikler ve gündem konularının ele alındığı bildirildi.

Afganistan'dan yetkililer ve Taliban temsilcilerinin katılımıyla 7-8 Temmuz’da Doha'da "Afganistan İçi Diyalog Konferansı" düzenlenmişti. Konferansın ardından taraflar sivil ölümlerini azaltmak, ayrıca okul, hastane, pazar yerleri ve diğer kamuya açık yerlerin güvenliğini sağlamak için çaba gösterme konusunda anlaşmıştı.