Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Özbek tarafının Afgan yetkililer ile Taliban temsilcilerinin katılacağı toplantının Semerkant’ta yapılması için gereken tüm koşulları sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Özbek tarafının Afganistan İçi Diyalog Konferansı kararlarını ve katılımcılarınca kabul edilen barışa ilişkin ortak bildiriyi desteklediği belirtildi.

Açıklamada, “Özbekistan tarafı Afgan yetkililer ile Taliban temsilcilerinin katılacağı bir sonraki toplantının Semerkant’ta yapılması için gereken tüm koşulları sağlamaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ediyor ve yapılacak müzakerelerin başarılı olacağını umut ediyor.” ifadesine yer verildi.

Semerkant’ta yapılacak toplantının kesin tarihinin Afganistan İçi Diyaloğun tüm katılımcılarıyla müzakere etmelerinin ardından açıklanacağı aktarıldı.

Daha önce Afgan ve Özbek basını Afgan yetkililer ile Taliban temsilcilerinin katılacağı Afganistan İçi Diyalog Konferansı’nın bir sonraki toplantısının Semerkant'ta yapılacağını duyurulmuştu.