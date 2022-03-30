Afganistan İçin Bağış Toplantısı

İngiltere, Birleşmiş Milletler’in (BM) Afganistan Konferansı öncesinde bu ülkeye gıda malzemesi ve diğer alanlarda kullanılmak üzere 347 milyon dolarlık (286 milyon sterlin) yardım sözü verdi.

Perşembe günü başlayacak konferansa BM ile birlikte İngiltere, Almanya ve Katar evsahipliği yapacak. BM Sözcüsü Jens Laerke, Afganistan’a insani yardım çağrısının şu ana kadar yalnızca yüzde 13’ünün karşılandığını bildirdi.

Laerke’ye göre kaynaklar doğrudan sahada projeler yürüten yardım örgütlerine gidiyor. Bunların hiçbiri Ağustos ayında iktidarı devralan Taleban yönetimi aracılığıyla dağıtılmıyor.

Cenevre’de yapılacak sanal konferansı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres açacak. Konferans, geçen hafta Taleban’ın ortaokul çağındaki kız çocuklarının eğitime devam etmemesi kararını almasının ardından kaygıların arttığı bir dönemde düzenleniyor.

BM: ‘‘Afganistan’da 23 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor’’

BM’ye göre Afganistan’da yaklaşık 23 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor, Afganlar’ın yüzde 95’i yeterince yemek yiyemiyor. 10 milyon kadar çocuk hayatta kalabilmek için yardımlara muhtaç.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ‘‘İngiltere, Afgan halkını desteklemek için ülkeleri biraraya getiriyor ve hayat kurtaran gıda, barınak ve tıbbi malzemelerin sağlanmasına öncülük ediyor. Müttefikler ve ortaklarla birlikte Afganistan'a yardım etmek için daha fazlasını yapabiliriz ve yapacağız’’ dedi.

Norveç Mülteci Konseyi Başkanı Jan Egeland, bağışçılara destek çağrısında bulunarak, toplantı için ‘‘Bu karanlık zamanlarda Afganistan’ın yanında olduğumuzu göstermenin fırsatı’’ ifadesini kullandı.

Egeland, ‘‘Birçok aile öğünlerini atlamak zorunda kalıyor ve en basit sağlık ya da eğitim masraflarını karşılayamıyor’’ diye konuştu.

ABD, Taleban’ın geçen hafta kız öğrencilerin ortaokul ve lise sınıflarına geri dönme kararını geri almasının ardından, ABD'nin Doha'da Taleban ile önemli ekonomik sorunları ele almak üzere yapacağı toplantıları aniden iptal etmişti.

İptalin, Taleban'ın son zamanlarda insan hakları ve kapsayıcılık konusunda attığı adımların, uluslararası toplumun gruba yardım etme isteğini doğrudan etkileyebileceğinin ilk somut işareti olduğu sanılıyor.

