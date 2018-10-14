Afganistan ile Pakistan arasında gerilim tırmanıyor! İki ülke arasında çatışma çıktı

Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Sayed Gafur Ahmed Cavid, Pakistan sınır birliklerinin, Afgan topraklarına geçmesinin ardından Afgan sınır birliklerinin uyarı ateşiyle karşılaştığını belirtti.

Karşılıklı çıkan çatışmada can kaybının olup olmadığının henüz bilinmediğini ifade eden Cavid, çatışmanın sonlandırılması için diplomatik görüşmelerin başladığını söyledi.

DURAND HATTI

Afganistan ile Pakistan arasındaki Kuzeydoğu'dan Güneybatı'ya uzanan 2 bin 640 kilometrelik sınırı oluşturan "Durand Hattı", 1893'te o dönem İngiliz Hindistan'ı Dışişleri Bakanı Sir Mortimer Durand ile Afganistan Şahı Emir Abdurrahman Han arasındaki anlaşmayla belirlendi.

Pakistan, Durand Hattını uluslararası sınır olarak kabul etmesine rağmen, Afganistan bu sınırı hiç tanımıyor. Bu nedenle iki ülke askerleri arasında sınırda sürekli çatışma yaşanıyor.

İslamabad ve Kabil yönetimleri uzun süredir birbirini, kendi topraklarındaki militanlara göz yummakla suçluyor. (AA)

