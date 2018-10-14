HABER

Afganistan ile Pakistan arasında gerilim tırmanıyor! İki ülke arasında çatışma çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2018 20:07 | Son Güncelleme

Afganistan ile Pakistan arasındaki tartışmalı Durand Hattı'nda iki ülke sınır birlikleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Afganistan ile Pakistan arasında gerilim tırmanıyor! İki ülke arasında çatışma çıktı

Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Sayed Gafur Ahmed Cavid, Pakistan sınır birliklerinin, Afgan topraklarına geçmesinin ardından Afgan sınır birliklerinin uyarı ateşiyle karşılaştığını belirtti.

Karşılıklı çıkan çatışmada can kaybının olup olmadığının henüz bilinmediğini ifade eden Cavid, çatışmanın sonlandırılması için diplomatik görüşmelerin başladığını söyledi.

DURAND HATTI

Afganistan ile Pakistan arasındaki Kuzeydoğu'dan Güneybatı'ya uzanan 2 bin 640 kilometrelik sınırı oluşturan "Durand Hattı", 1893'te o dönem İngiliz Hindistan'ı Dışişleri Bakanı Sir Mortimer Durand ile Afganistan Şahı Emir Abdurrahman Han arasındaki anlaşmayla belirlendi.

Pakistan, Durand Hattını uluslararası sınır olarak kabul etmesine rağmen, Afganistan bu sınırı hiç tanımıyor. Bu nedenle iki ülke askerleri arasında sınırda sürekli çatışma yaşanıyor.

İslamabad ve Kabil yönetimleri uzun süredir birbirini, kendi topraklarındaki militanlara göz yummakla suçluyor. (AA)

PARTNER29 Ekim tatili için İstanbul'a yakın tatil yerleri29 Ekim tatili için İstanbul'a yakın tatil yerleri
Paris, Berlin ve Londra'dan Kaşıkçı için 'Soruşturma' ÇağrısıParis, Berlin ve Londra'dan Kaşıkçı için 'Soruşturma' Çağrısı
Üç Avrupa ülkesinden Kaşıkçı açıklamasıÜç Avrupa ülkesinden Kaşıkçı açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Pakistan Durand Hattı

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Elçin Sangu’nun yıllar öncesine ait Çerkes dansı görüntüleri ortaya çıktı

Elçin Sangu’nun yıllar öncesine ait Çerkes dansı görüntüleri ortaya çıktı

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

İtalya'da arkeologlardan korkunç keşif: Vampir çocuk iddiası!

İtalya'da arkeologlardan korkunç keşif: Vampir çocuk iddiası!

Hollanda'dan Rusya açıklaması: Siber savaş halindeyiz

Hollanda'dan Rusya açıklaması: Siber savaş halindeyiz

Panama'da selfie faciası: Genç kadının son anları böyle görüntülendi!

Panama'da selfie faciası: Genç kadının son anları böyle görüntülendi!

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

Ucuz takım elbise ile şık görünmek mümkün mü? İşte o tavsiyeler...

Ucuz takım elbise ile şık görünmek mümkün mü? İşte o tavsiyeler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.