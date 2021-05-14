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Afganistan'da Cuma namazına bombalı saldırı

14.05.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir camiye Cuma namazı sırasında yapılan saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da Cuma namazına bombalı saldırı

Afgan yetkililer yaptıkları açıklamada, hayatını kaybedenler arasında patlamanın gerçekleştiği caminin imamının da bulunduğunu saldırıda en az 15 kişinin de yaralandığını belirttiler.

Polis yetkilileri bombanın tam namazın başladığı sırada patlatıldığını açıkladı.

Saldırının hedefinin caminin imamı olduğu ileri sürülürken henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

Afganistan’da başkent Kabil başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında zaman zaman yaşanan bombalı saldırıları IŞİD ya da Taliban üstleniyor.

Taliban ve Afgan hükümeti Ramazan Bayramı nedeniyle karşılıklı olarak üç günlük ateşkes ilan etmişlerdi.

Ülkede geçtiğimiz hafta yapılan saldırılarda da 90’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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