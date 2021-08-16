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  4. Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari: Beni öldürecekler

Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari: Beni öldürecekler

16.08.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'da ilk kadın belediye başkanı olan Zarifa Ghafari, Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele almasıyla birlikte yaşamından endişe ettiğini anlattı. Kendisinin peşine düşeceklerini ve öldüreceklerini söyleyen Ghafari, "Oturdum ve gelmelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari: Beni öldürecekler

Zarifa Ghafari, 2018 yılında Meydan-ı Vardak vilayetinde en genç ve ilk kadın belediye başkanı olmuştu. Taliban, sık sık Ghafari’yi tehdit eden açıklamalar yayımlamış, çok sayıda suikast girişimi yaşanmıştı. Ghafiri’nin babası General Abdul Wasi Ghafari, geçen yıl vurularak öldürülmüştü. Tehditlerin artması üzerine Ghafari’ye Kabil’deki Savunma Bakanlığı’nın güvenliği altında yeni bir iş verilmişti.

Ghafari, Taliban’ın Kabil’e girmesinden üç hafta önce i News’dan Michael Day’e yaptığı açıklamalarda hâlâ Afganistan’ın geleceğinden umutlu olduğunu söylemişti. Ghafari, “Genç insanlar olan bitenin farkında. Sosyal medyaları var. İletişim kuruyorlar. Bence ilerleme ve haklarımız için mücadeleyi sürdürecekler” demişti.

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GHAFARİ: OTURDUM VE GELMELERİNİ BEKLİYORUM

Taliban’ın Kabil’e girmesi üzerine Day’la yeniden konuşan Ghafari, umutsuzluğunu şu sözlerle anlattı “Oturdum ve gelmelerini bekliyorum. Ben ve ailem için yardım edecek kimse yok. Benim gibi insanların peşine düşecek ve beni öldürecekler. Ailemi bırakamam. Zaten nereye giderim ki?”

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
a.b.d isin icinden cikamayinca batakligi bize teslim edip kacti. hic derdimiz yokmus gibi bir de afganistan cikti basimiza
Tüm kadınlar afganistanda tüm gençler dışarıda...üremek için mi kafınları kullanacaklar...yeni bir terör ülkesi mi doğuyor yani şimdi
bir evi bir ili bir ırkı erkek yönetir kadin değil bu böyle ister kızın ister sövun Allah diyor.

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