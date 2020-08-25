Afganistan'ın ilk kadın yönetmeni Saba Sahar Kabil'de silahlı saldırıda vuruldu

Afganistan'ın en tanınmış aktrislerinden, yapımcı ve ilk kadın yönetmen Saba Sahar başkent Kabil'de vuruldu.

BBC muhabiri Yalda Hakim, Twitter'da yaptığı paylaşımda, işe giderken saldırıya uğrayan Sahar'ın hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.

Saldırıda Sahar'ın kendisi dışında koruması ve şoförü de yaralandı.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ SALDIRIYI KINADI

Uluslararası Af Örgütü, ülkenin en ünlü tiyatro ve film oyuncularından biri olan Saba Sahar'a yapılan saldırıyı kınadı ve gazeteciler ile insan hakları çalışanlarının korunması çağrısında bulundu.

Örgüt, Twitter'da yaptığı paylaşımda "İnsan hakları savunucularına, siyasi aktivistlere, gazetecilere ve film aktörlerine yönelik saldırı ve suikastlerdeki artış çok endişe verici. Bu saldırılar ciddi şekilde soruşturulmalı ve failler cezalandırılmalıdır. Yetkililer tehdit altında olanları korumalıdır" diye yazdı.

Saldırının sorumluluğunu şu ana dek hiçbir grup üstlenmedi.

Saba Film Enstitüsü'nün kurucusu olan sanatçı bugüne kadar üç bağımsız filmin de yönetmenliğini üstlendi.

Komiser Amanullah isimli 24 bölümlük dizinin yönetmen koltuğunda oturan Sahar, dizide aynı zamanda başrolü de oynadı. Cesur ve dürüst bir kadın polis karakterini oynayan Sahar, erkeklerin dünyasında terörle mücadele ediyordu.