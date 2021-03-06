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Afganistan-İran sınırındaki petrol tankerlerinde yangın

06.03.2021 17:02 | Son Güncelleme:
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Afganistan’ın İran sınırındaki Şeyh Ebu Nasr Farahi gümrüğündeki petrol tankerlerinde yangın çıktı.

Afganistan’ın İran sınırındaki Şeyh Ebu Nasr Farahi gümrüğündeki petrol tankerlerinde yangın çıktı. Afgan yetkililerin Herat şehrindeki İran Konsolosluğu ile iletişime geçerek yangın söndürme çalışmaları için yardım talebinde bulunduğu, İranlı ekiplerin söndürme çalışmalarına katıldığı aktarıldı.
Afganistan-İran sınırında üç hafta aradan sonra yine yangın faciası yaşandı. İran basınına konuşan Afganistan’ın Farah Valisi Taç Muhammed Cahid, Afganistan’ın İran sınırında bulunan Şeyh Ebu Nasr Farahi gümrük kapısındaki petrol tankerlerinde yerel saatle 12.30’da yangın çıktığını duyurdu. Vali Cahid, "Yangın gümrük kapısında bulunan petrol tankerlerinin park yerinde çıktı. Gümrük içerisinde ve araçların geçiş güzergahında herhangi bir hasar meydana gelmedi. 2 petrol tankeri ise yandı" bilgisini paylaştı.

İran’dan söndürme çalışmalarına yardım talebi
Farah şehrinde bulunan tüm ekiplerin gümrük kapısında çıkan yangını söndürme çalışmalarına başladıklarını aktaran Cahid, yangının şiddetli olduğunu belirterek, "Herat şehrinde bulunan İran Konsolosluğu ile iletişime geçildi ve yangın söndürme çalışmaları için yardım talebinde bulunuldu. İran’dan da ekipler söndürme çalışmalarına katıldı" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz 13 Şubat’ta Afganistan-İran sınırındaki İslam Kale Gümrük Kapısı’nda akaryakıt taşıyan bir petrol tankerinde meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında 500 araç alev alev yanarken, 60 kişi de yaralanmıştı. Yerel yetkililer ve gümrük yetkilileri, 50 milyon doların üzerinde maddi zarar meydana geldiğini açıklamıştı.

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