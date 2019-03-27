Afganistan, İslamabad Büyükelçisini geri çağırdı

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad da açıklamasında "Pakistan'ın Afganistan'daki barış sürecine yapıcı katkısı olsa da Başbakan Han'ın açıklamalarının katkısı olmadı. Afganistan'ın geleceği sadece Afganlar içindir ve buna sadece Afganlar karar verir. Uluslararası camianın bu noktada rolü sadece Afganları bir araya gelmek için teşvik etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sibghatullah Ahmadi, Twitter'da yaptığı açıklamada, Han'ın sözlerinin "sorumsuzca" olduğunu ifade etti.

Han'ın sözlerinin, Afganistan'ın iç işlerine doğrudan müdahale olarak görüldüğü belirtilerek bu açıklamaya tepki olarak İslamabad Büyükelçisinin geri çağırıldığı bildirildi.

- "Han'ın sözleri yanlış yorumlandı"

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Han'ın sözlerinin yanlış yorumlandığı belirtilerek "Başbakan Han'ın Afganistan'la ilgili açıklamaları medya tarafından bağlamından koparıldı ve çeşitli yerlerden istenmeyen tepkilerin gelmesine neden oldu." ifadesine yer verildi.

Han'ın sözlerinin Afganistan'ın iç işlerine karışmak olarak algılanmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Başbakan, seçimlerin Pakistan modelinde olduğu gibi geçici hükümet kontrolünde yapılabileceğini örnek göstermiştir." ifadesi kullanıldı.

Pakistan'ın Afganlara ait ve Afganlar liderliğinde bir barış dışında beklentisinin olmadığı belirtilen açıklamada, Afganistan'daki siyasi uzlaşma sürecine Pakistan'ın ve Han'ın verdiği katkıya başka anlamlar yüklenilmemesi gerektiği kaydedildi.

Han, gazetecilerle yaptığı bir sohbet sırasında Afganistan'da barış sürecinin ancak partiler üstü geçiş hükümetiyle mümkün olacağını söyleyerek " Afganistan'daki barış süreci ancak tüm paydaşların katılacağı, şeffaf ve özgür bir seçim ortamını sağlayacak geçiş hükümetiyle başarılı olabilir." demişti.

Han, barış görüşmelerinin henüz sonuca ulaşamaması nedeniyle de Afgan hükümetini suçlamıştı.

