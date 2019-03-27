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Afganistan, İslamabad Büyükelçisini geri çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 11:49 | Son Güncelleme

Afganistan, İslamabad Büyükelçisini geri çağırdı - ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad: - "Pakistan'ın Afganistan'daki barış sürecine yapıcı katkısı olsa da Başbakan Han'ın açıklamalarının katkısı olmadı" - Pakistan Dışişleri Bakanlığı: - "Başbakan Han'ın açıklamaları bağlamından koparıldı"

İSLAMABAD/KABİL (AA) - Afganistan, İslamabad Büyükelçisinin geri çağrıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Büyükelçinin geri çağırılmasına, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın yaptığı, ''Afganistan'da barış görüşmelerinin başlamasıyla geçici hükümet kurulacak.'' açıklaması gerekçe gösterildi.

Han'ın sözlerinin, Afganistan'ın iç işlerine doğrudan müdahale olarak görüldüğü belirtilerek bu açıklamaya tepki olarak İslamabad Büyükelçisinin geri çağırıldığı bildirildi.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sibghatullah Ahmadi, Twitter'da yaptığı açıklamada, Han'ın sözlerinin "sorumsuzca" olduğunu ifade etti.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad da açıklamasında "Pakistan'ın Afganistan'daki barış sürecine yapıcı katkısı olsa da Başbakan Han'ın açıklamalarının katkısı olmadı. Afganistan'ın geleceği sadece Afganlar içindir ve buna sadece Afganlar karar verir. Uluslararası camianın bu noktada rolü sadece Afganları bir araya gelmek için teşvik etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Han'ın sözleri yanlış yorumlandı"

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Han'ın sözlerinin yanlış yorumlandığı belirtilerek "Başbakan Han'ın Afganistan'la ilgili açıklamaları medya tarafından bağlamından koparıldı ve çeşitli yerlerden istenmeyen tepkilerin gelmesine neden oldu." ifadesine yer verildi.

Han'ın sözlerinin Afganistan'ın iç işlerine karışmak olarak algılanmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Başbakan, seçimlerin Pakistan modelinde olduğu gibi geçici hükümet kontrolünde yapılabileceğini örnek göstermiştir." ifadesi kullanıldı.

Pakistan'ın Afganlara ait ve Afganlar liderliğinde bir barış dışında beklentisinin olmadığı belirtilen açıklamada, Afganistan'daki siyasi uzlaşma sürecine Pakistan'ın ve Han'ın verdiği katkıya başka anlamlar yüklenilmemesi gerektiği kaydedildi.

Han, gazetecilerle yaptığı bir sohbet sırasında Afganistan'da barış sürecinin ancak partiler üstü geçiş hükümetiyle mümkün olacağını söyleyerek " Afganistan'daki barış süreci ancak tüm paydaşların katılacağı, şeffaf ve özgür bir seçim ortamını sağlayacak geçiş hükümetiyle başarılı olabilir." demişti.

Han, barış görüşmelerinin henüz sonuca ulaşamaması nedeniyle de Afgan hükümetini suçlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Pakistan Pakistan Başbakanı İmran Han

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