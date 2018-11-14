KABİL (AA) - Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Afganistan'dan talep gelmesi halinde Türkiye'nin ülkede barışın tesisi için katkı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Kabil'deki büyükelçilik binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Ertuğrul, "Afganistan isterse Türkiye barış konusunda yardıma hazır." dedi.

Türkiye'nin Afganistan'a refahın gelmesinden yana olduğunu ifade eden Ertuğrul, bu konuda her türlü desteğe hazır olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin daha önce de Afganistan'da istikrarın sağlanması için büyük çabalar sarf ettiğini anlatan Ertuğrul, bu konuda bazı görüşmelere ev sahipliği yapıldığını aktardı.

Afganistan ile her alanda iş birliklerini sürdüreceklerini dile getiren Büyükelçi, "Türkiye olarak Afganistan ile ekonomik iş birliğimizi de güçlendiriyoruz, bu bağlamda, Türkiye-Afganistan arasında hava koridoru açıldı. Türk şirketleri Afganistan'da yatırım yapmaya başladı." diye konuştu.

- TİKA aracılığıyla yüzlerce proje gerçekleştirildi

Afganistan'da TİKA'nın gerçekleştirdiği projelerden bahseden Büyükelçi Ertuğrul, "Türkiye TİKA aracılığıyla Afganistan'da yüzlerce projeyi hayata geçirdi. Bunların çoğunu eğitim projeleri oluşturuyor. Yüzü aşkın okul yaptı ve bu okullarda binlerce öğrenci eğitim görüyor." dedi.