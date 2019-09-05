Afganistan İstihbarat Başkanı Stanekzai’nin istifası, Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Nangarhar operasyonunda sivillerin öldürülmesinden sorumlu tutulan İstihbarat Teşkilatı’nın Başkanı Mohammad Masoom Stanekzai’nin sunduğu istifayı kabul etti.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin İstihbarat Teşkilatı Başkanı Mohammad Masoom Stanekzai’nin istifasını kabul ettiği bildirildi. Stanekzai, dün gece Nangarhar eyaletinin Celalabad şehrinde gerçekleştirilen bir operasyon sırasında 4 kardeşin öldürülmesinden İstihbarat Teşkilatının sorumlu tutulması üzerine Cumhurbaşkanına istifasını sundu. Cumhurbaşkanı Gani Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Sorumlu bir devlet olarak, sivil kayıplara karşı toleransımız sıfırdır, tüm alanlarında başarılı çalışmalar yapan İstihbarat Teşkilatı Başkanı Stanikzai’nin istifasını üzülerek kabul ettim" ifadelerini kullandı. Gani ayrıca, savcılığa Nangarhar olayının derhal soruşturulması ve faillerinin adalete teslim edilmesi talimatını verdiğini de paylaştı.

Nangarhar eyaletinin Celalabad şehrinde istihbarat birimleri bir eve operasyon düzenleyerek 4 kişiyi öldürmüşlerdi. İstihbarat, bu evde DEAŞ üyelerinin bulunduğunu iddia etmişti ancak daha sonra öldürülenlerin sivil olduğu açıklanmıştı.

