HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Afganistan: Kabil'deki kadın belediye çalışanlarına Taliban 'evde kalın talimatı' verdi

Afganistan: Kabil'deki kadın belediye çalışanlarına Taliban 'evde kalın talimatı' verdi

20.09.2021 04:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa bir süre önce yeni hükümeti kurduğunu açıklayan Taliban, kadınlara yönelik sert uygulamalarını sürdürüyor. Okulların kız öğrencilere açılmaması ve kadınların eylemlerine şiddetli müdahalenin ardından şimdi de Kabil belediyesi için çalışan kadın görevlilere evde kalmaları talimatı verildi.

Afganistan: Kabil'deki kadın belediye çalışanlarına Taliban 'evde kalın talimatı' verdi

Kısa bir süre önce yeni hükümeti kurduğunu açıklayan Taliban, kadınlara yönelik sert uygulamalarını sürdürüyor. Okulların kız öğrencilere açılmaması ve kadınların eylemlerine şiddetli müdahalenin ardından şimdi de hükümet için çalışan kadın görevlilere evde kalmaları talimatı verildi.

15 Ağustos'ta Başkent Kabil'e giren ve bir süre sonra hükümet kurduğunu açıklayan Taliban'ın Kabil Valisi Hamdullah Nomany, Kabil yerel yönetiminde çalışan kadınlara işe gelmemelerini söyledi.

Bu kural, sadece "pozisyonu bir erkek çalışan tarafından doldurulamayan kadınlar için" geçerli olmayacak.

Nomany, açıklamasında "Taliban'ın bir süre için kadınların çalışmaya son vermesinin faydalı olacağına karar verdiğini" söyledi.

Taliban, daha önce yönetimde olduğu 1996-2001 arasında kadınlara yönelik sert uygulamalarını devam ettirmeyeceğini, daha ılımlı bir politika izleyeceğini savunuyor; "İslami kurallar çerçevesinde kadın haklarına saygı gösterilecek" diyordu.

Ancak ülkenin büyük bir kesiminde kontrolü ele geçirdiğinden bu yana özellikle kadınlara yönelik çok sert uygulamaları yeniden devreye soktu.

20 yıl önce de kadınların eğitim alması ve çalışması yasaktı.

Taliban bu hafta açılan ortaokullara sadece erkek öğrencilerin ve erkek öğretmenlerin gitmesine izin verdi. Kız öğrenciler için okulların "daha sonra açılacağını" duyurdu.

Ülke genelinde kadın çalışanların da "güvenlik sağlanana kadar evde kalmalarına" karar veren Taliban, yeni uygulamalara karşı protesto gösterileri düzenleyen kadınlara da şiddet kullanarak müdahale etti.

Taliban'ın ABD çekilmeden önce iktidarda olan Afgan hükümetinin kurduğu Kadın Bakanlığı'nı da kapattığı, bunun yerine sert şekilde yorumlanan Şeriat kurallarını uygulamak üzere yeni bir birim oluşturduğu belirtiliyor.

Kabil Valisi'ne göre, belediyede çalışan 3.000 çalışanın yaklaşık üçte biri kadın. Bunlardan bazıları, işlerin aksamaması için işe gitmeye devam edebilecek

"Örneğin şehir genelinde erkeklerin gidemediği kadın tuvaletlerinde çalışan kadınlar, işlerine gitmeye devam edebilir. Ancak erkeklerin de yapabileceği işleri yapan kadınlara, durum normalleşene kadar evde kalmalarını söyledik. Maaşları ödenmeye devam edecek."

Pazar günü bir grup kadın, Kadın Bakanlığı'nın önünde toplanarak bakanlığın feshedilmesini protesto etti.

Bir yandan da Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, Taliban'ın Kabil'e girmesinden bu yana işlerini yürütemediğini açıkladı. Yazılı bir açıklama yapan örgüt, tüm araçları ve bilgisayarlarına Taliban tarafından el konulduğunu duyurdu.

Celalabad'daki saldırıları IŞİD üstlendi

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından güçlenen IŞİD'in saldırıları da devam ediyor.

Ülkenin doğusundaki Celalabad'da Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenen saldırıları IŞİD, Amaaq Haber Ajansı adını verdikleri hesap aracılığıyla Telegram hesaplarından duyurdu.

Mesajda belirtilen "35'ten fazla Taliban militanının hayatını kaybettiği ya da yaralandığı" iddialarına henüz Taliban'dan yanıt gelmedi.

Reuters, görgü tanıkları ve hastane çalışanlarına dayandırdığı haberinde, Cumartesi günü Celalabad'da düzenlenen saldırılarda en az üç kişinin hayatını kaybettiğini; 20 kişinin yaralandığını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önce çığlık sesleri duyulmuştu! 12 yaşındaki Aslı'nın ölümünde dikkat çeken detayÖnce çığlık sesleri duyulmuştu! 12 yaşındaki Aslı'nın ölümünde dikkat çeken detay
PARTNEREvlendiler!Evlendiler!
Libya’da 2 helikopter çarpışarak düştü: 2 ölüLibya’da 2 helikopter çarpışarak düştü: 2 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı

Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı

Harikasınız! Avrupa Şampiyonu olduk

Harikasınız! Avrupa Şampiyonu olduk

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Çok sayıda istihbarat örgütü devreye girmiş! Skandal ortaya çıktı

Çok sayıda istihbarat örgütü devreye girmiş! Skandal ortaya çıktı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi ama...

Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi ama...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü! Herkesin önünde soyundular

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü! Herkesin önünde soyundular

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.