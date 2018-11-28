CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, BM ile Afgan ve İsviçre hükümetlerinin ev sahipliğinde düzenlenen "Afganistan Konferansı" sona erdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Afganistan Özel Temsilcisi Tadamiçi Yamamoto, konferansın ardından düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'a yönelik şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı konferanslardan birine tanıklık ettiklerini söyledi.

Yamamoto, Taliban'ın barış için görüşmeye her zamankinden daha istekli ama barış için önceliklerinin uluslararası güçlerin ülkeyi terk etmesi olduğunu aktardı.

Uluslararası toplumun ülkedeki çatışmaların sonlandırılması için Afgan hükümeti ve Taliban arasında doğrudan barış görüşmeleri yapılmasını arzuladığını vurgulayan Yamamoto, "Herkes, Taliban'ın hükümetle doğrudan görüşmeler yapması için çalışıyor." dedi.

- Taliban'a barış çağrısı

Afgan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib, barış görüşmelerinin başlaması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, müzakerelere başlanılmasının artık Taliban'ın inisiyatifinde olduğunu söyledi.