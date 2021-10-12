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Afganistan Konulu G20 Sanal Zirvesi Bugün Yapılıyor

12.10.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelişmiş 20 ülke liderlerinin sanal ortamda biraraya gelecekleri G-20 Olağanüstü Liderler Zirvesi bugün yapılıyor. Toplantının ana gündem maddesi, Afganistan’daki insani ve ekonomik kriz olacak. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor

Gelişmiş 20 ülke liderlerinin sanal ortamda biraraya gelecekleri G-20 Olağanüstü Liderler Zirvesi bugün yapılıyor. Toplantının ana gündem maddesi, Afganistan’daki insani ve ekonomik kriz olacak. Liderler ayrıca Afganistan’da Taleban’ın idareyi ele almasının ardından ortaya çıkan güvenlik kaygılarını da masaya yatıracak.

İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin ev sahipliğindeki zirveye, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yanısıra ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, AB ülkeleri liderlerinin de katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirveye video konferansla katılacak.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün yaptığı açıklamada Afganistan’daki duruma dikkat çekti ve ülkenin insani ve sosyo-ekonomik olarak bir çöküşün eşiğinde olduğunu dile getirdi.

Borrel konuya ilişkin açıklamasında “Bugün, Afgan halkını yıkıcı bir insani krizden korumak adına Taleban yönetimini resmi olarak tanımadan, doğrudan destek vermek konusunda hemfikiriz. İnsani yardımları, belirlenen kurallar çerçevesinde, ortak kurumlarımız vasıtasıyla Afgan toplumuna ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres de yaptığı açıklamada, Afganistan’da dünyanın adım atmak için zamanı kalmadığına ve mutlaka harekete geçilmesi gerektiğine dikkat çekti.

BM Genel Sekreteri, Afganistan’da bankaların kapandığını, sağlık hizmeleri ve diğer hayati önem taşıyan hizmetlerin sunulamaz hale geldiğini söyledi ve Afgan halkının en az yarısının bu durumdan doğrudan etkilendiğini söyledi.

Guterres “Taleban’ın davranışları nedeniyle tüm Afgan halkı cezalandırılamaz” diye konuştu. Taleban yönetimi devralmadan önce Afganistan harcamalarının yüzde 75’ini uluslararası yardımlar sayesinde yapabiliyordu. Uluslararası kamuoyu Taleban yönetimini tanımaması nedeniyle bu destekleri kesti. Ayrıca başta ABD olmak üzere uluslararası finans kurumları da Afganistan’ın yurtdışındaki mali varlıklarını dondurma kararı almışlardı.

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