Afganistan Konusu Netlik Kazanmazken Boeing-Airbus Krizi Aşıldı

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi’nin ardından AB ile ilişkileri düzeltmek için AB yöneticileriyle biraraya geldi. Biden’ın AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve Konsey Başkanı Charles Michel ile görüşmesinde iki taraf arasında 17 yıldır kriz yaratan Boeing ve Airbus’a yapılan devlet sübvansiyonlarına ilişkin anlaşmazlık çözüme kavuşturuldu. Trump döneminde AB ile yaşanan ticari anlaşmazlıkları gidermek için “daha uzlaşmacı bir yol izleyen” Biden, Atlantik’in iki yakası arasında 17 yıldır süren krizi sonlandırdı.

Varılan anlaşmaya göre, her iki taraf da şarap, peynir ve traktörler için alınan vergiler dahil olmak üzere karşılıklı uygulanan 11,5 milyar dolarlık mal üzerindeki vergileri 5 yıllığına kaldıracak.

ABD ve AB yıllardır karşılıklı olarak Boeing ve Airbus’a hükümetlerin verdikleri subvansiyonların haksız rekabet yarattığını savunuyor.

Dünya Ticaret Örgütü’ne başvurulmasına kadar tırmanan krizde, 2019 yılında Örgüt, Airbus aleyhinde bir karar almış, AB’nin Airbus’a yasa dışı destek sağladığına hükmetmişti. Bu karar ABD’nin AB’ye karşı, yıllık ticarette 7,5 milyar dolara varan tarifelerle misilleme yapmasının önünü açmıştı. Ancak bir yıl sonra açılan davada ABD yönetiminin de Boeing’e sağladığı katkıların yasadışı olduğuna karar verilince, bu sefer AB, ABD’ye 4 milyar dolarlık gümrük tarifesi uygulamaya başlamıştı.