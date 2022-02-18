“Afganistan Krizi Bölgesel Ortaklıklarla Çözülebilir”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında, BM’yle bölgesel örgütler arasında uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında işbirliği ele alındı. Toplantıda, BM ve CSTO olarak bilinen “Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü” arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

15 üyeli BM Güvenlik Konseyi’ne hitap eden Genel Sekreter Antonio Guterres, uluslararası terörle mücadelede başta Afganistan olmak üzere BM'nin, Avrasya güvenlik organıyla işbirliği için önemli öncelikleri olduğunu vurguladı.

Guterres “Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nü”, BM sisteminin önemli bir ortağı olarak nitelendirdi. Genel Sekreter, terörle mücadelede tek başına hiçbir örgütün yeterince mücadele sağlayamayacağını belirttti ve teröre karşı koymanın, barış, güvenlik ve kalkınmayı sağlamanın ancak güçlü bölgesel işbirlikleriyle sağlanabileceğini kaydetti.

“Afganistan’da kriz hem bölge ülkeleri hem de dünya için bir tehdit”

BM Genel Sekreteri Guterres, Afganistan'da ortaya çıkan ve giderek daha da kötüleşen insani krizin çözümü için bölgesel ortaklardan gelecek güçlü desteğin önümüzdeki ay ve yıllarda çok önemli bir faktör olacağını, terörün yalnızca bölgenin güvenliği için değil tüm dünya için genel bir tehdit olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Genel Sekreter, Afganistan’da yaşanan şiddetli ekonomik sıkıntılar ve artan işsizliğin ülkede tırmanan insani krizin yarattığı umutsuzluğu körükleyeceğini ve radikalizmi tetikleyeceğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri Guterres, bölgeler arasında işbirliğinin yanı sıra bölge ülkelerinin kolluk kuvvetleriyle adli makamlarının işbirliğinin terörle mücadelede temel unsurlar olduğunu belirterek ”Tüm bu gelişen tehditleri, etkisiz hale getirmek, yayılmasını önlemek, bölgede istikrarı teşvik etmek ve bölgede yaşayanların hayatlarını kurtarmak için BM’yle aralarında ‘Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün de bulunduğu tüm bölgesel kuruluşlar arasında daha yakın işbirliği şart. Bu otaklıkları birlikte güçlendirerek mücadele etmekte kararlıyız. BM, bu hedeflere ulaşmak için bölgesel ortaklarının desteğine güveniyor” dedi.

CSTO Kazakistan’daki protesto olaylarına müdahale etmişti

Genel Sekreter Guterres, barışı koruma konusunda üye ülkelere tüm BM barışı koruma operasyonlarına yaptıkları önemli katkılardan dolayı teşekkür etti. Uzmanlardan oluşan bir heyetin Lübnan'daki BM Geçici Gücü'ne (UNIFIL) 2021 ziyaretini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

“Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nü” temeli, 1992’de imzalanan Kolektif Güvenlik Anlaşmasına dayanıyor. Örgüt resmi olarak 2002 yılında kurularak faaliyete geçti. Avrasya bölgesinde yer alan ülkelerden, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Rusya örgüte üye. En son Kazakistan’da meydana gelen protesto olayları sonrasında “Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne” bağlı askerler ülke çapında büyüyen kanlı olaylara müdahale etmişti.

