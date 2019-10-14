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Afganistan parlamentosuna yönelik roketli saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:08 | Son Güncelleme

Afganistan parlamentosuna yönelik roketli saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de parlamento binasını hedef alan roketli saldırı düzenlendi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Darül Aman bölgesinde bulunan parlamento binasının roketli saldırının hedefi olduğu ancak 3 roket mermisinin binanın yakınına isabet ettiğini söyledi.

Saldırıda kimsenin zarar görmediğini ifade eden Faramarz, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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