Afganistan parlamentosunda yeni yasama dönemi

KABİL (AA) - Afganistan parlamentosu yeni yasama dönemi, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katılımıyla açıldı.

Parlamento açılışında bir konuşma yapan Gani, Afgan halkının düşmana asla boyun eğmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Gani, Afganistan hükümetinin barış konusunda kararlı olduğunu ve bu konuda da çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Taliban'ın başlattığı bahar operasyonlarının başarısız olduğunu dile getiren Gani, "Taliban'a doğrudan görüşme çağrısında bulunduğumuzda, Taliban bizden anayasayı değiştirmemizi istedi." dedi.

Gani, hükümetin gündeminde şu an barış konusunun büyük bir yer tuttuğunu vurguladı.

- Yeni vekillerin arasında Türkiye mezunları da var

Afganistan'da parlamentonun 17. dönem milletvekilleri arasında Türkiye'de eğitimini tamamlayarak Afganistan'a dönen milletvekilleri de bulunuyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'un oğlu Batur Dostum ile Baktaş İşçi, Cüzcan vilayetinden, Muhammed Alim Sayi ve Hamiduddin Yoldaş, Tahar vilayetinden milletvekili seçilirken, Sancer Karger ve Haşmatullah Arman ise Faryab'dan milletvekili oldu.

İstanbul Harp Akademisinden mezun olan Hüccetullah Hıratmand ise ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde milletvekili seçildi.

