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Afganistan: Pençşir Vadisi'nde Taliban ile Ulusal Direniş Cephesi arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

03.09.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 150 km kuzeydoğusundaki Pençşir Vadisi'nde Taliban kuvvetleri ile direnişçi miltanlar arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Afganistan: Pençşir Vadisi'nde Taliban ile Ulusal Direniş Cephesi arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 150 km kuzeydoğusundaki Pençşir Vadisi'nde Taliban kuvvetleri ile Taliban karşıtı direnişçi miltanlar arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Taliban bölgede bazı noktaları ele geçirdiğini ve Ulusal Direniş Cephesi'nin "ağır" zaiyatlar verdiğini söyledi.

Ancak Ulusal Direniş Cephesi ise vadiye olan tüm girişlerin kontrollerinde olduğunu ve Taliban'ın yüzlerce savaşçısını kaybettiğini aktardı.

Pençşir, Taliban tarafından ülkede ele geçirilemeyen tek yer. Binlerce direnişçi militanın vadide toplanmış olduğu düşünülüyor.

Eski Başkan Yardımcısı Amrullah Salih, eski Afgan ordusu mensupları ve yerel milislerin de yer aldığı direnişe bölgenin aşiret lideri Ahmed Mesud önderlik ediyor.

Pençşir'in uzun bir direniş geçmişi var. Bölgenin efsanevi komutanı Ahmed Şah Mesud, 2001'deki ölümüne dek Sovyet-Afgan savaşında ve daha sonra Taliban'a karşı iç savaşta bölgeyi başarıyla savunmuştu.

Ahmed Mesud da Ahmed Şah Mesud'un oğlu.

Reuters haber ajansında yer alan habere göre, Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Direniş Cephesi ile yürütülen müzakerelerin başarısız olmasının ardından Taliban savaşçılarının Pençşir Vadisi'ne hareket ettiğini söyledi.

Direniş Cephesi sözcüsü Fahim Dashti ise BBC Farsça Servisi'ne yaptığı açıklamada, "Görüşmeler başarısız oldu çünkü iki taraf çok farklı pozisyonlara sahipti" dedi.

Taliban ile iki cephede savaştıklarını belirten Dashti, 350 Taliban savaşçısının öldürüldüğünü ve çok sayıda kişinin de yakalandığını ifade etti.

Her iki tarafın iddialarını da teyit etmek zor.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Kabil Havalimanı yakınlarına yapılan intihar saldırısında yaralanan Amerikan personelini ziyaret etti. Ölen 170 civarında insan arasında 13 Amerikan askeri de bulunuyordu.

Biden'ın ziyareti ABD birliklerinin Afganistan'ı tamamen terk etmesinden 4 gün sonra gerçekleşti.

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