Afganistan Sandık Başında: Kadınlara Yeni Bir Gelecek Sağlayacak mı?

Geçmiş seçimlerdeki büyük yolsuzluk iddialarının ardından Afganistan’da oy verirken artık her seçmenin fotoğrafı çekiliyor ve parmak izi alınıyor. Ülkenin kültürel olarak daha muhafazakar olan bazı bölgelerinde aktivistler seçim yetkililerinin her şeyin gizli yapılması gerektiğini yeterince anlatamamış olmasından kaygı duyuyor.

Kabilli Şebnem Yusufi, “Son beş yılda hükümet kayda değer hiçbir şey vermedi. Özellikle kadınlar için hiçbir şey yapmadı. Diğer adaylar da boş sözler veriyor. Hiçbir şey değişmeyecek” şeklinde umutsuzluğunu ifade ediyor.

Gallup şirketinin bir anketi Afgan kadınların neredeyse yarısının hayatlarından memnun olmadığını ortaya koydu. Bu kadınların bir kısmı hayalkırıklıklarını seçimlere katılmayarak gösteriyor.

Afganistan, Taleban rejiminin devrildiği 2001’den bu yana dördüncü kez cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. Hem Afganistan hem de uluslararası ortakları ülkenin son yıllarda özellikle kadın hakları konusunda sağladığı ilerlemeyi yakından izliyor olacak.

Afganistan’da Cumartesi günü sandık başına gitti. 9 buçuk milyon seçmenin yüzde 30’unun kadın olması bekleniyor. Amerika’nın Sesi, Afgan kadınlarla geleceğe dair umutlarını, korkularını ve şikayetlerini konuştu.

Kırsal kesimlerde kadınlar sandık başına gidebiliyor mu?

Kandaharlı Meryem Durrani, “Burada bu konu çok hassas bir mesele. Özellikle kırsal yerlerde ve bölgemizde. Kadınların resimlerinin çekileceğini bilerek oy vermeleri çok zor. Sadece bu bile birçok kadının sandık başına gitmesine engel olacak” diyor.

Ancak birçoğu genç ve umut dolu yaklaşık 3 milyon kadın oy vermek için kayıt yaptırdı.

Kabilli Şebnem Nuris, “Oy vereceğiz. Kendi geleceğimizi kendimiz tayin etmek istiyoruz. Bu her Afgan’ın sorumluluğu. Eğer oy kullanmazsak bir sonraki hükümetten haklarımızı isteyemeyiz” diye konuşuyor.

Adaylar bu grubu etkilemek için çalışıyor. Seçim sonuçlarının birbirine yakın olması bekleniyor ve üç milyon seçmen çok önemli bir rakam.

Adayların neredeyse hepsinin kadın haklarının korunmasıyla ilgili vaatleri olduğu için kadın seçmenlerin oyu ayrıca önemli. Kazanan adayın sözlerini yerine getirip getirmeyeceğiniyse zaman gösterecek.

