HABER

Afganistan Seçim Komisyonu 27 vilayetin sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 09:43 | Son Güncelleme

Afganistan Seçim Komisyonu 27 vilayetin sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor

KABİL (AA) - Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, 28 Eylül'de yapılan ve hile karıştığı iddia edilen cumhurbaşkanı seçiminin 27 vilayetteki sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu sözcüsü Zabihullah Sadat, basına yaptığı açıklamada, oyların yeniden sayım işleminin tamamlandığı 27 vilayetin seçim sonuçlarının açıklanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ülke genelinde 7 vilayette ise oyların yeniden sayılmasına bazı adayların izin vermediğini ifade eden Sadat, bu nedenle ilk etapta 27 vilayetin sonuçlarının açıklanacağını belirtti.

- Cumhurbaşkanı Adayı Abdullah'tan tepki

Afganistan İcra Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Abdullah Abdullah, Bağımsız Seçim Komisyonunun 27 vilayetin seçim sonuçlarını açıklamaması gerektiğini, bunun kanuna aykırı olduğunu kaydetti.

Seçim sonuçlarının kabul edilemeyeceğini dile getiren Abdullah, ''Eğer seçim komisyonu hileli oyları geçersiz saymadan 27 vilayetin sonuçlarını açıklarsa biz de gerekeni yaparız." ifadesini kullandı.

Abdullah, yaklaşık 300 bin hileli oyun seçim komisyonunca geçerli sayıldığının ve bunun kabul edilir olmadığının altını çizdi.

- Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.

Ülkede 2014'te düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

Öte yandan 2014'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde de hile karıştırıldığı iddiasıyla seçim sonuçları açıklanmamış ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin girişimiyle mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah arasında devlet kurumlarının paylaşılması neticesinde milli birlik hükümeti kurulmuştu.

Dünyanın en hızlısı! Hatay'da görüntülendiDünyanın en hızlısı! Hatay'da görüntülendi
Donmak üzereyken bulduğu kediye sahip çıktıDonmak üzereyken bulduğu kediye sahip çıktı
(Özel) Plastik bardakla başlayan uluslararası başarı öyküsü(Özel) Plastik bardakla başlayan uluslararası başarı öyküsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Aslan'dan Avrupa'ya acı veda

Aslan'dan Avrupa'ya acı veda

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

ABD'deki yaptırım hazırlığıyla ilgili Türkiye'den açıklama: Saygısızlık

ABD'deki yaptırım hazırlığıyla ilgili Türkiye'den sert açıklama

Adana'da çok sayıda eve şafak baskını

Adana'da çok sayıda eve şafak baskını

Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem!

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

İstanbul merkezli 8 ilde dev sahte içki operasyonu: 107 gözaltı

İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.