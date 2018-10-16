Afganistan seçimlerinde rakipsiz Sih aday Halisa

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Afganistan'da 20 Ekim'de yapılacak milletvekili genel seçiminde, ülkede yaşayan Sihler ve Hindular ilk kez parlamentoya milletvekili gönderecek.

Ülkedeki Sih ve Hinduların milletvekili adayı Narindar Singh Halisa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'nın kararıyla ilk kez Sih ve Hindu azınlıklarının da Afganistan parlamentosunda bir temsilcisi bulunacak.'' dedi.

Halisa, Afganistan'da 2 bin yılı aşkın süredir yaşayan Hindu ve Sihlerin ülkedeki farklı savaşlarda binlerce kurban verdiğini söyledi.

Afganistan'daki Hindu ve Sihlerin şu ana kadar parlamentoda temsilcisi bulunmadığını belirten Halisa, "Bana sadece ülkede yaşayan Sih ve Hindular oy verebilecek, az ya da çok ne kadar oy alırsam alayım milletvekili olacağım çünkü rakibim yok." diye konuştu.

Halisa, şuan Afganistan'da yaklaşık 300 Sih ve Hindu ailenin bulunduğunu ve bunların çok fazla sorunla mücadele ettiğini söyledi.

Vekil olarak göreve başladıktan sonra sadece Sih ve Hinduları değil tüm Afgan halkının haklarını savunacağını aktaran Halisa, sonuçta bir Afgan vatandaşı olduğunu ve bu ülke halkı için çalışacağını vurguladı.