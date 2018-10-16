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Afganistan seçimlerinde rakipsiz Sih aday Halisa

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 11:42 | Son Güncelleme

Afganistan'da 20 Ekim'de yapılacak seçimde, Sih ve Hinduların temsilcisi ilk kez parlamentoya girecek - Sih ve Hinduların milletvekili adayı Narindar Singh Halisa: - "Cumhurbaşkanı'nın kararıyla ilk kez Sih ve Hindu azınlıklarının da Afganistan parlamentosunda bir temsilcisi bulunacak" - "Bana sadece ülkede yaşayan Sih ve Hindular oy verebilecek, az ya da çok ne kadar oy alırsam alayım milletvekili olacağım çünkü rakibim yok"

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Afganistan'da 20 Ekim'de yapılacak milletvekili genel seçiminde, ülkede yaşayan Sihler ve Hindular ilk kez parlamentoya milletvekili gönderecek.

Ülkedeki Sih ve Hinduların milletvekili adayı Narindar Singh Halisa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'nın kararıyla ilk kez Sih ve Hindu azınlıklarının da Afganistan parlamentosunda bir temsilcisi bulunacak.'' dedi.

Halisa, Afganistan'da 2 bin yılı aşkın süredir yaşayan Hindu ve Sihlerin ülkedeki farklı savaşlarda binlerce kurban verdiğini söyledi.

Afganistan'daki Hindu ve Sihlerin şu ana kadar parlamentoda temsilcisi bulunmadığını belirten Halisa, "Bana sadece ülkede yaşayan Sih ve Hindular oy verebilecek, az ya da çok ne kadar oy alırsam alayım milletvekili olacağım çünkü rakibim yok." diye konuştu.

Halisa, şuan Afganistan'da yaklaşık 300 Sih ve Hindu ailenin bulunduğunu ve bunların çok fazla sorunla mücadele ettiğini söyledi.

Vekil olarak göreve başladıktan sonra sadece Sih ve Hinduları değil tüm Afgan halkının haklarını savunacağını aktaran Halisa, sonuçta bir Afgan vatandaşı olduğunu ve bu ülke halkı için çalışacağını vurguladı.

Halisa, rakipsiz bir aday ve garanti vekil olduğu için seçim kampanyası yapma gereği duymadığının altını çizdi.

- En büyük sorunları eğitim ve dini ayinleri

Afganistan'daki Sih ve Hinduların en büyük sorunlarının kendi çocuklarına kendi din ve dillerini öğreten bir okul bulunmaması olduğuna dikkati çeken Halisa, ancak kendi imkanlarıyla çocuklarına din ve dillerini öğrettiklerini söyledi.

Halisa, Sih ve Hindu dinine mensup oldukları için dini ayinlerini yapacak rahat bir yer olmadığını, sürekli tehdit altında olduklarını belirtti.

Bir diğer sorunlarının da ölülerini yakmak için bir mekan bulunmaması olduğunu dile getiren Halisa, eski mekanların da bazı zorbalar tarafından gaspedildiğini aktardı.

Halisa, Afganistan'daki Sih ve Hinduların çoğunun ticaret ile uğraştığını, artan tehditler nedeniyle sayılarının gün geçtikçe azaldığını sözlerine ekledi.

Taliban rejiminden önce 2 bin aile olan Sih ve Hinduların çoğu, Taliban dönemde gördükleri baskılar sonucu ülkeyi terk ederek başka ülkelere sığındı.

- Afganistan'da milletvekili seçimi

Afganistan'da 20 Ekim'de milletvekilliği seçimi yapılacak.

Seçim Komisyonu kayıtlarına göre, seçimlerde 417'si kadın toplam 2 bin 565 milletvekili adayı yarışacak.

Komisyon, ülke genelinde 5 bin 100 seçim merkezinde 21 bin sandık kurulacağını duyurdu.

Terör örgütlerinin kontrolündeki bölgelerde sandık kurulmayacak.

2015'te yapılması planlanan seçim, devlet başkanının kararıyla ertelenmişti.

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