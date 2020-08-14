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Afganistan Son 400 Taleban Militanını Serbest Bırakıyor

14.08.2020 20:19 | Son Güncelleme

400 militanın serbest bırakılması, Afganistan'daki barış müzakerelerinin başlatılmasının ön koşuluydu

Afganistan Son 400 Taleban Militanını Serbest Bırakıyor

Afgan hükümet yetkilileri, son 400 Taleban tutuklusunun serbest bırakılmaya başlandığını bildirdi. Yetkililer, 400 Taleban militanından 80'inin Perşembe günü serbest bırakıldığını açıkladı.

400 militanın serbest bırakılması, Afganistan'daki barış müzakerelerinin başlatılmasının ön koşuluydu.

ABD ve Taleban, bu yılın başında, tutukluların serbest bırakılması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma çerçevesinde Taleban'ın elindeki 1.000 hükümet görevlisi ve askeri personeli serbest bırakması karşılığında hükümetin 5.000 Taleban tutuklusunu salıvermesi öngörülüyordu.

Afgan yetkililere göre son 400 Taleban tutuklusunun serbest bırakılması, işledikleri “ağır suçlar” nedeniyle tartışma yaratıyor.

İhtiyar heyeti, bunların serbest bırakılıp-bırakılamayacağını kararlarlaştırmak üzere haftasonunda toplanmıştı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, son 400 tutuklunun dünya için “tehlike” oluşturduğu uyarısında bulundu.

Taleban ve Afgan hükümeti arasındaki barış görüşmelerinin bu ayın sonunda Katar'da başlaması bekleniyor.

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