"Afganistan Sorununu BM'nin Çözmesini Beklemek Fantezi"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Reuters Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, BM’nin Afganistan sorununu tek başına çözmesini beklemenin “bir fantezi” olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri, Afganistan’da halen daha ana uluslararası kurum olarak BM’nin var olması nedeniyle ortada bir beklenti olduğunu ancak bunun temelsiz olduğunu dile getirdi.

BM Genel Sekreteri, ABD başta olmak üzere batılı devletlerin geride kalan 20 yıl boyunca Afganistan’a yaptıkları milyarlarca dolarlık yatırımları ve kullandıkları askeri güce dikkat çekti. Önümüzdeki hafta yapılacak BM Genel Kurulu Liderler Zirvesi öncesinde Reuters’ın sorularını yanıtlayan Guterres, “Bugüne dek harcanan tüm kaynakların ardından elimizde böyle bir güç ve kaynak olmadan Afganistan’daki sorunları çözmemizi beklemek bir fanteziden öte bir şey değil”değerlendirmesini yaptı.

BM insani krizi önlemek için çabalıyor

BM’nin Taleban yönetimi sonrasında ülkede yaşayan yaklaşık 36 milyon kişinin bir insani krizle karşı karşıya kalmaması için çaba gösterdiğini söyleyen Guterres, Taleban öncesinde de ülke nüfusunun en az yarısının yardımlara muhtaç durumda olduğunu hatırlattı. Genel Sekreter bu noktada Afganistan’da BM’nin insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması gibi konulara eğilmeye devam edeceğini söyledi. Ayrıca BM’nin Taleban’la uluslararası kamuoyu arasında aracılık yapma konusunda da çok az bir etkisinin olduğunu dile getirdi.

Guterres, zaten Taleban’ın da BM’nin Afgan hükümeti konusundaki girişimlerini kabul etmeyeceğini, BM’nin bu konuda birşeyler yapmasını beklemenin mucize olacağını söyledi.

Buna karşın BM Genel Sekreteri, Afganistan’a yapılacak insani yardımların, Taleban hükümetinin insan hakları ve kadınlar ve kız çocuklarına yönelik politikaları konusunda bir araç olarak kullanılabileceğini dile getirdi.

Afganistan’a yardım amacıyla düzenlenen konferansta 1,1 milyar dolarlık yardım toplandığını belirten Guterres yine de Afganistan’da ekonominin tamamen çökmemesi için ülkeye para enjekte etmek gerekeceğini belirtti.

BM Genel Sekreteri, Afganistan’da yakın gelecekte neler olacağını kestirmenin güç olduğunu ancak insani yardımlar açısından Afganistan’la irtibatın devamının önemli olduğunu kaydetti.

