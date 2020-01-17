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  4. Afganistan, Taliban ile barış görüşmelerine hazır

Afganistan, Taliban ile barış görüşmelerine hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:38 | Son Güncelleme

Afganistan, Taliban ile barış görüşmelerine hazır

KABİL (AA) - Afganistan Barış İşleri Bakanı Salam Rahimi, Taliban ile doğrudan barış görüşmeleri için hazır olduklarını açıkladı.

Rahimi, başkent Kabil'de katıldığı bir programda, ABD ile Taliban arasında barış görüşmeleri imzalandıktan sonra Taliban ile Afgan hükümeti arasında doğrudan barış görüşmelerinin başlamasını beklediklerini söyledi.

Taliban ile barış görüşmelerine katılacak heyet listesinin tamamlandığını ifade eden Rahimi, ''Taliban ile doğrudan barış görüşmelerin başlatmak için heyetimizle beraber hazırız.'' dedi.

Bakan Rahimi, barış görüşmelerinin başlaması için Taliban'ın önce ateşkes ilan etmesi gerektiğini ve şiddetin azaltılmasının bir anlam ifade etmediğini belirtti.

Geçen sene başlayan ve halen devam eden ABD-Taliban barış görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Afganistan hükümetiyle Taliban'ın doğrudan müzakereye başlaması bekleniyor.

- Trump müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine durdurmuştu.

Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.

Haftalarca belirsiz kalan barış görüşmeleri Taliban'ın, elinde rehin tuttuğu 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla tekrar başlamıştı.

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