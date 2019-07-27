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Afganistan, Taliban ile yüz yüze görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 17:12 | Son Güncelleme

Afganistan ile Taliban arasında yüze yüze görüşme ve diyaloğun iki hafta sonra başlayacağı açıklandı.Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Afgan hükümeti müzakere heyetini kuruyor.

Afganistan ile Taliban arasında yüze yüze görüşme ve diyaloğun iki hafta sonra başlayacağı açıklandı.
Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Afgan hükümeti müzakere heyetini kuruyor. Afganistan ile Taliban arasında yüze yüze görüşme ve diyalog iki hafta gerçekleştirilecek. Açıklamada, “Heyet 15 kişilik olacak ve üyeler ise Katar toplantısına katılan ve diğer uzman şahıslardan oluşacak” ifadeleri yer aldı. Ayrıca Taliban’la müzakere için kurulan heyet devletin yeni kurduğu barış bakanlığı tarafından yönetileceği belirtildi. Devletin 15 kişilik müzakere heyetinde kadınlar, sivil toplum ve din alimlerinin temsilcileri yer alıyor.
Öte yandan, şu ana kadar Taliban ve Afgan hükümeti ülkenin barışı için yüz yüze görüşmedi. Afganistan’ın kararı ile ilgili ise Taliban henüz bir açıklama yapmadı.

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