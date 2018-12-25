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'Afganistan tezkeresi' Meclis'te kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2018 18:58 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda, Afganistan'daki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Genel Kurulu'nda, Afganistan'daki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi. TSK, Afganistan'da 2 yıl daha görev yapacak.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop başkanlığında, Afganistan tezkeresini görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da, TSK unsurlarının, NATO'nun Afganistan'da icra ettiği 'Kararlı Destek Misyonu' ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesiyle ilgili kararın, 6 Ocak'tan itibaren 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.

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