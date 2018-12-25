Afganistan tezkeresi TBMM Genel Kurulunda

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, "Afganistan, Rusya ve ABD için sadece jeopolitik nedenden değil, petrol, kömür, doğal gaz ve diğer madenler nedeniyle hedef olan ülkedir. Küresel oyun kurucuları bu amaca ulaşmak için Taliban ve DEAŞ gibi örgütlerle savaşını sürdürüyor." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin NATO'nun Afganistan'da icra edeceği kararlı destek misyonu için yurt dışına gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye üzerinden Afganistan'a intikali için gerekli olan düzenlemeler konusunda Hükümete verilen izin süresinin, 6 Ocak 2019 tarihinden itibaren iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri devam ediyor.

Tezkere üzerinde MHP Grubu adına söz alan Bursa Milletvekili Vahapoğlu, Türkiye ve Afganistan'ın emperyalist emeller peşinde koşan ülkelere karşı direnişinin devam ettiğini belirtti. Rusya ve ABD'nin bölge üzerindeki politikalarına değinen Vahapoğlu, "Afganistan, Rusya ve ABD için sadece jeopolitik nedenden değil, petrol, kömür, doğal gaz ve diğer madenler nedeniyle hedef olan ülkedir. Küresel oyun kurucuları bu amaca ulaşmak için Taliban ve DEAŞ gibi paravan örgütlerle savaşını sürdürüyor. Irak ve Suriye'den sürülecek DEAŞ'ın Afganistan'ı yurt edinme ihtimali göz ardı edilmemelidir." diye konuştu.