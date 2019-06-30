KABİL (AA) - Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Afganistan'ın Türkiye'nin en çok kalkınma yardımı yaptığı ülke olduğunu belirtti.

Büyükelçi Ertuğrul, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetindeki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Okulları Celalabad Erkek Lisesine gerçekleştirdiği ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluk bağının yüzyıllara dayanan bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti.

İkili ilişkilerin, iki ülkenin kurucu önderleri Mustafa Kemal Atatürk ile Gazi Amanullah Han arasındaki kişisel dostluk sayesinde daha da güçlendiğini söyleyen Ertuğrul, son 18 yılda ise bu ilişkilerin çok daha çeşitlendiğini ve derinleştiğini kaydetti.

Büyükelçi Ertuğrul, '"Afganistan, Türkiye'nin en çok kalkınma yardımı yaptığı ülke konumundadır. Burada binden fazla projeyi hayata geçirdik. Bu projelerin çoğunluğu da eğitim alanında." dedi.

Türkiye'nin eğitim bursu verdiği ülkeler sıralamasında Afganistan'ın ilk sırada yer aldığını dile getiren Ertuğrul, bu yardımların devam edeceğini vurguladı.